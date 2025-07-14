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РФ "приговорила" писателя Акунина к 14 годам колонии

Понедельник 14 июля 2025 16:51
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РФ "приговорила" писателя Акунина к 14 годам колонии Борис Акунин (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) заочно судили в РФ. Его обвиняли в "оправдании терроризма".

Каким был "приговор" российского суда и как на это все отреагировал сам Акунин, рассказывает РБК-Украина.

За что Акунина "приговорили" к колонии

14 июля так называемый военный суд РФ объявил о заочном "приговоре" для писателя. Ему "присудили" 14 лет колонии, а также штраф в размере 400 тысяч рублей. Помимо этого, ему "запретили" администрировать свои страницы в соцсетях (5 лет после "отбытия срока").

Приговор оказался не тем, о котором просило российское гособвинение - речь шла о 18 годах лишения свободы.

Акунина обвиняли "по делу об оправдании терроризма и нарушении закона об "иноагентах". РосСМИ также утверждали, что сам писатель свою вину не признавал, а на суде его интересы якобы представлял адвокат.

Реакция Акунина

Сам оппозиционер прокомментировал "приговор" от российского суда в своем Telegram-канале. Все это он назвал "балаганом".

"ТАСС, как это часто с ним бывает, врет. Я не "не признаю мою вину". Я их суд не признаю. Никакого адвоката представлять меня на их так называемом суде я не уполномочивал и вообще никак в этом балагане не участвую", - написал Акунин.

РФ &quot;приговорила&quot; писателя Акунина к 14 годам колонииАкунин ответил россиянам (скриншот)

Где сейчас Борис Акунин

Писатель, который до 2014 года жил в Москве. Когда же РФ оккупировала Крым, он подписал письмо, в котором представители "российской интеллигенции" критиковали действия Кремля.

После 2014 года Акунин выехал из РФ. В начале полномасштабной войны, которую страна-агрессор начала 24 февраля 2022 года, оппозиционер осудил путинский режим. Также известно, что он поддержал легион "Свобода Росссии".

"Желаю вам, чтобы вы остались живыми и целыми. Чтобы это безумие как можно быстрее закончилось, и чтобы Россия стала нормальной страной, а Украина жила в мире", - говорил Акунин.

В январе 2024 года автора серии детективов об Эрасте Фандорине признали "иноагентом" в РФ. Его обвиняли в "дискредитации" российской армии.

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Во время написания материала были использованы источники: росСМИ, Telegram-канал Акунина, Википедия.

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