Карди Би в четвертый раз станет мамой: что известно об отце ее будущего ребенка

Карди Би в четвертый раз станет мамой

"Я рожаю ребенка со своим парнем, Стефоном Диггзом", - сказала артистка и добавила, что чувствует себя сильной и счастливой.

Карди Би с отцом ее будущего ребенка (фото: instagram.com/iamcardib)

Cardi B и футболист Стефон Диггз встречаются с конца 2024 года, а впервые официально появились вместе в мае 2025-го на матче NBA. Рэперша говорит, что спортсмен стал для нее опорой.

"Он заставляет меня чувствовать себя уверенно и очень сильно. Две недели назад у меня была паническая атака, а он сказал: "Девочка, возьми себя в руки", - делится звезда.

Сложная история с Offset

До новых отношений Карди Би более пяти лет была в браке с рэпером Offset. У пары трое общих детей: дочь Культура (7 лет), сын Уэйв (3 года) и младшая дочь Блоссом, которая родилась в сентябре 2024 года.

Карди Би и Offset с детьми (фото: instagram.com/iamcardib)

Их отношения сопровождались изменами и несколькими попытками развода. Летом 2024 года Карди в третий раз подала на развод, но до этого они неоднократно мирились после громких скандалов.

После окончательного разрыва с Offset она признавалась, что чувствует облегчение, хотя и трудно было закрывать эту дверь.

"С каждым концом приходит новое начало. Я благодарна за этот опыт, он напомнил мне, что я могу иметь все", - поделилась рэперша.

Карди Би и Offset (фото: instagram.com/iamcardib)

К слову, новый избранник певицы уже воспитывает 9-летнюю дочь Нову, поэтому для него это будет второй ребенок.

Для Карди Би - четвертый. Артистка подчеркнула, что теперь для нее главное - семья и новый этап в жизни.