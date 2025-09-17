ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Карди Би в четвертый раз станет мамой: что известно об отце ее будущего ребенка

Среда 17 сентября 2025 16:41
UA EN RU
Карди Би в четвертый раз станет мамой: что известно об отце ее будущего ребенка Cardi B (фото: instagram.com/iamcardib)
Автор: Иванна Пашкевич

32-летняя рэперша Карди Би сообщила, что беременна четвертым ребенком. Малыш должен родиться в феврале.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости для CBS Mornings.

Карди Би в четвертый раз станет мамой

"Я рожаю ребенка со своим парнем, Стефоном Диггзом", - сказала артистка и добавила, что чувствует себя сильной и счастливой.

Карди Би в четвертый раз станет мамой: что известно об отце ее будущего ребенкаКарди Би с отцом ее будущего ребенка (фото: instagram.com/iamcardib)

Cardi B и футболист Стефон Диггз встречаются с конца 2024 года, а впервые официально появились вместе в мае 2025-го на матче NBA. Рэперша говорит, что спортсмен стал для нее опорой.

"Он заставляет меня чувствовать себя уверенно и очень сильно. Две недели назад у меня была паническая атака, а он сказал: "Девочка, возьми себя в руки", - делится звезда.

Сложная история с Offset

До новых отношений Карди Би более пяти лет была в браке с рэпером Offset. У пары трое общих детей: дочь Культура (7 лет), сын Уэйв (3 года) и младшая дочь Блоссом, которая родилась в сентябре 2024 года.

Карди Би в четвертый раз станет мамой: что известно об отце ее будущего ребенкаКарди Би и Offset с детьми (фото: instagram.com/iamcardib)

Их отношения сопровождались изменами и несколькими попытками развода. Летом 2024 года Карди в третий раз подала на развод, но до этого они неоднократно мирились после громких скандалов.

После окончательного разрыва с Offset она признавалась, что чувствует облегчение, хотя и трудно было закрывать эту дверь.

"С каждым концом приходит новое начало. Я благодарна за этот опыт, он напомнил мне, что я могу иметь все", - поделилась рэперша.

Карди Би в четвертый раз станет мамой: что известно об отце ее будущего ребенкаКарди Би и Offset (фото: instagram.com/iamcardib)

К слову, новый избранник певицы уже воспитывает 9-летнюю дочь Нову, поэтому для него это будет второй ребенок.

Для Карди Би - четвертый. Артистка подчеркнула, что теперь для нее главное - семья и новый этап в жизни.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
беременность Дети Звёзды
Новости
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре