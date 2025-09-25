Рианна и A$AP Rocky стали родителями в третий раз: раскрыто имя ребенка (фото)

Рианна стала мамой в третий раз: что известно

Рианна поделилась трогательным снимком новорожденной дочери в Instagram.

На фото певица держит ребенка, окутанного в розовый комбинезончик. Она также добавила снимок маленьких розовых перчаток, украшенных лентами. А еще для этого особого момента Рианна надела кольцо с надписью "Mom".

Девочку назвали Роки Айриш Майерс (Rocki Irish Mayers). Судя по подписи к фото, она родилась 13 сентября.

Сколько детей у Рианны и A$AP Rocky

Это третий ребенок знаменитостей. Рианна и A$AP Rocky уже воспитывают двух сыновей: старший Риза Ателстон Майерс (RZA Athelston Mayers) родился в 2022 году, а Райот Роуз Майерс (Riot Rose Mayers) появился на свет в августе 2023-го.

Таким образом, разница в возрасте между всеми тремя детьми совсем небольшая, что, по словам инсайдеров, было сознательным решением пары.

По данным источников, близких к паре, Рианна и A$AP Rocky всегда мечтали, чтобы их дети "росли рядом и имели тесную связь между собой". Звезды хотели, чтобы малыши стали настоящими друзьями с детства.

Рианна неоднократно отмечала, что материнство стало для нее важнейшим событием жизни, а воспитание детей - ее самым большим приоритетом, даже несмотря на успешную музыкальную карьеру и бизнес-проекты.

Как Рианна сообщала о беременности

Рианна подтвердила свою третью беременность в мае этого года на Met Gala 2025 в Нью-Йорке, когда впервые продемонстрировала явный животик в костюме от Marc Jacobs.

Ранее она уже делала подобные объявления публично: в январе 2022 года беременность озвучили через фотосессию, а в 2023-м - прямо со сцены во время выступления на Super Bowl Halftime Show.