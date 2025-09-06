ua en ru
Сб, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сабина Мусина прокомментировала обвинения бывшего: "Юристы уже готовят иск"

Суббота 06 сентября 2025 16:22
UA EN RU
Сабина Мусина прокомментировала обвинения бывшего: "Юристы уже готовят иск" Основательница GXbar назвала заявления бывшего клеветой (фото: instagram.com/saba.musina)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Бизнесвумен, блоггер и совладелица компании GXbar Саба Мусина нарушила молчание относительно заявлений Андрея Трушковского о якобы использовании коррупционно заработанных средств ее первого мужа для открытия салона красоты.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее заявление блогерша сделала в Threads.

Что сказала Сабина Мусина о заявлении Трушковского

Блогерша заявила, что никак не связана с финансовыми делами своего бывшего мужа Константина Чередниченко. ВАКС в прошлом году приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за коррупцию.

"Мой первый брак завершился более 10 лет назад. С тех пор я не имею никакого отношения к жизни, деятельности или финансовым делам бывшего мужа", - заявила она.

Попытки привязать ее имя и бизнес к уголовным производствам она назвала манипуляцией и введением общества в заблуждение.

Она подчеркнула, что распространение ложной информации вредит не только ее личной деловой репутации, но и большой команде людей, с которой она работает.

Сабина Мусина прокомментировала обвинения бывшего: &quot;Юристы уже готовят иск&quot;Сабина Мусина об обвинениях Трушковского (скриншот)

Более того, юристы блогера уже готовят иск о защите чести и достоинства.

"GXbar построен на украденные деньги" - цитаты великих бывших. Это клевета и она ничем не подтверждена", - подчеркнула бизнесвумен.

Также Мусина поблагодарила всех, кто выразил ей слова поддержки, и пообещала делиться ходом ситуации.

Сабина Мусина прокомментировала обвинения бывшего: &quot;Юристы уже готовят иск&quot;Реакция Сабины Мусиной на заявления Трушковского (скриншот)

Что сказал Трушковский о бизнесе Сабины Мусиной

Напомним, ранее блогер, который живет в США и не собирается возвращаться в Украину, обвинил бывшую жену в использовании коррупционных средств первого мужа.

По его словам, Чередниченко, который работал на Укроборонпром, якобы выделил нечестно заработанные 50 тысяч долларов на первый салон GXbar.

Однако Сабина отрицает заявление бывшего и планирует привлечь его к ответственности в суде.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Блоггерша Звезды шоу-бизнеса
Новости
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России