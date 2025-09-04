ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Смотрел Путина". Повар Данил рассказал об отце, который поддерживает РФ

Четверг 04 сентября 2025 23:37
UA EN RU
"Смотрел Путина". Повар Данил рассказал об отце, который поддерживает РФ Повар Данил (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Блогер и комик Повар Данил откровенно рассказал о непростых отношениях с отцом, который поддерживает Россию.

Как сообщает РБК-Украина, подробностями о жизни семьи юморист поделился в интервью Славе Демину.

Что Повар Данил рассказал об отце

Он оставил определенный след в воспитании парня, но близкие отношения построить не удалось.

"Безусловно, он нанес какие-то травмы, но и что-то хорошее оставил. Я помню, как после одной вечеринки он мне сказал: "В нашей семье алкоголиков нет". И это, наверное, повлияло на мое более сознательное отношение к алкоголю", - рассказал он.

По словам комика, папа не воспринимал его как ребенка.

"Я вот недавно понял, что он умеет общаться только со взрослыми. Он не умел быть отцом, наставлять или делать скидку, что это ребенок", - поделился он.

&quot;Смотрел Путина&quot;. Повар Данил рассказал об отце, который поддерживает РФКомик Повар Данил высказался об отце (скриншот)

Почему отец поддерживает Россию

Повар Данил не скрывает, что в его семье есть раскол на фоне полномасштабного российского вторжения. Папа выбрал сторону страны-агрессора и считает позицию сына ошибочной.

Учитывая слова юмориста, на такую позицию отца могло повлиять несколько мировоззренческих факторов - среда воспитания и российская пропаганда.

"Потому что он родился там, вырос, сформировался. Он с Екатеринбурга. Прожил большую часть жизни там", - рассказал парень.

Он признался, что плохо знает о жизни отца. Тот учился в Херсоне в русскоязычном окружении и смотрел Путина.

"И как-то он был всегда недоволен: не любил западную Украину, Майдан он не поддерживал, смотрел Путина. И он просто еще взрослый и очень упрямый. И меня считает типа неправильным, что это я ошибаюсь там, что там НАТО", - сказал он.


Кто такой Повар Даниил

Настоящее имя - Даниил Перетягин. Родился в Каховке, Херсонской области. Город сейчас находится в российской оккупации.

В школьные годы играл в футбол, занимался театром, а после школы поступил в херсонское училище на повара, что повлияло на его творческий псевдоним.

В 2019 году переехал в Киев, где попробовал себя в университете культуры и сфере продаж, но продолжил развиваться в творчестве.

Найдя собственный стиль, Повар Данил стал известен в соцсетях. Он активно участвует в различных Youtube-шоу и стендапах, а также помогает армии.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
В России цинично оправдались за удар по миссии разминирования возле Чернигова
В России цинично оправдались за удар по миссии разминирования возле Чернигова
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России