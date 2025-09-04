"Смотрел Путина". Повар Данил рассказал об отце, который поддерживает РФ

Блогер и комик Повар Данил откровенно рассказал о непростых отношениях с отцом, который поддерживает Россию.

Как сообщает РБК-Украина , подробностями о жизни семьи юморист поделился в интервью Славе Демину.

Что Повар Данил рассказал об отце

Он оставил определенный след в воспитании парня, но близкие отношения построить не удалось.

"Безусловно, он нанес какие-то травмы, но и что-то хорошее оставил. Я помню, как после одной вечеринки он мне сказал: "В нашей семье алкоголиков нет". И это, наверное, повлияло на мое более сознательное отношение к алкоголю", - рассказал он.

По словам комика, папа не воспринимал его как ребенка.

"Я вот недавно понял, что он умеет общаться только со взрослыми. Он не умел быть отцом, наставлять или делать скидку, что это ребенок", - поделился он.

Комик Повар Данил высказался об отце (скриншот)

Почему отец поддерживает Россию

Повар Данил не скрывает, что в его семье есть раскол на фоне полномасштабного российского вторжения. Папа выбрал сторону страны-агрессора и считает позицию сына ошибочной.

Учитывая слова юмориста, на такую позицию отца могло повлиять несколько мировоззренческих факторов - среда воспитания и российская пропаганда.

"Потому что он родился там, вырос, сформировался. Он с Екатеринбурга. Прожил большую часть жизни там", - рассказал парень.

Он признался, что плохо знает о жизни отца. Тот учился в Херсоне в русскоязычном окружении и смотрел Путина.

"И как-то он был всегда недоволен: не любил западную Украину, Майдан он не поддерживал, смотрел Путина. И он просто еще взрослый и очень упрямый. И меня считает типа неправильным, что это я ошибаюсь там, что там НАТО", - сказал он.



Кто такой Повар Даниил

Настоящее имя - Даниил Перетягин. Родился в Каховке, Херсонской области. Город сейчас находится в российской оккупации.

В школьные годы играл в футбол, занимался театром, а после школы поступил в херсонское училище на повара, что повлияло на его творческий псевдоним.

В 2019 году переехал в Киев, где попробовал себя в университете культуры и сфере продаж, но продолжил развиваться в творчестве.

Найдя собственный стиль, Повар Данил стал известен в соцсетях. Он активно участвует в различных Youtube-шоу и стендапах, а также помогает армии.