"Мы не живем вместе". Михаил Дианов удивил признанием об отношениях с женой

Защитник Мариуполя из "Азовстали" Михаил Дианов, который недавно женился во второй раз , признался, что не живет вместе с женой и объяснил почему.

Как сообщает РБК-Украина , о причинах такого бытового решения он рассказал в интервью Славе Демину.

Почему Михаил Дианов не живет с женой

Супруги временно арендуют однокомнатную квартиру, но полноценным бытом пока похвастаться не могут.

Как объяснил Михаил, сейчас он строит дом, поэтому они с любимой Мирославой пока что живут каждый у себя, а потом встречаются для совместного времяпрепровождения вместе.

"Мы не живем вместе, потому что у нас дом недостроенный. Вечером встречаемся вечером. Ночуем в этой квартире. Там никто не живет", - поделился он.

Дианов с женой (фото: facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov)

Михаил проживает с мамой в двухкомнатном доме, а его возлюбленная - с сыном-подростком за Тернополем.

Он объяснил, почему не арендует больше жилье для проживания с женой и ее ребенком.

По словам Дианова, такой совместный быт пока представить сложно. У него еще не налажена коммуникация с парнем.

"17-летний парень будет жить со мной и со своей мамой? А если он будет сильно ревновать? Еще не наладил с ним коммуникацию, поэтому пока что это впереди", - пояснил он.

Защитник "Азовстали" о быте с женой (скриншот)

Что известно о второй женитьбе Дианова

Как стало известно из разговора, пара поженилась через полтора месяца после начала романтических отношений. Михаил объяснил, что они взрослые люди, которым по 45 лет, поэтому не видели смысла тянуть со свадьбой.

"Я был уверен 100%, что это уже вот вторая моя половина. Она так же. Я хотел, чтобы у нас появилась еще одна Дианова. Она теперь Дианова", - сказал он.

Бывший военный подчеркнул, что очень любит жену. Назвал жену очень хорошим человеком, в которой его устраивает абсолютно все.

"У меня были грабли. Вот на те же грабли я бы второй раз не стал. Ну, почувствовал вот человека. И все, что я о ней думал больше полугода, - все сбылось", - поделился он.

Напомним, о помолвке пары стало известно в декабре прошлого года. Тогда защитник "Азовстали" опубликовал фото с любимой и сообщил, что она сказала так на его предложение руки и сердца.

Ранее он был в браке с Ольгой, с которой развелся более 10 лет назад. От этих отношений у него есть дочь Екатерина.