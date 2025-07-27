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Что посмотреть вдвоем: крутые сериалы, которые затянут с первого эпизода

Воскресенье 27 июля 2025 20:57
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Что посмотреть вдвоем: крутые сериалы, которые затянут с первого эпизода Сериалы, которые можно смотреть вдвоем (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Ищете сериал, который будет интересен вам и вашей второй половинке? Тогда вам нужно что-то, что не хочется перематывать, а наоборот, смотреть эпизод за эпизодом

РБК-Украина собрало для вас крутые сериалы, которые отлично подойдут для парного просмотра, и точно не надоедят.

"Тед Лассо"

Добрый, искренний и совершенно неожиданно глубокий сериал о футбольном тренере, который не разбирается в спорте. Это история о людях и о том, как иногда достаточно быть добрым, чтобы изменить все вокруг.

"Трудности ассимиляции"

Семейная комедия с неожиданно тонким юмором и харизматичными героями. Идеально для вечернего просмотра, когда хочется посмеяться, не включая ничего слишком тяжелого. Очень легкий, но интересный.

"Новенькая"

Это любовь с первой серии. Немного абсурдная, немного трогательная и очень смешная история о странной девушке, которая начинает жить в лофте с тремя парнями. И с этого момента начинается настоящий хаос, за которым невероятно интересно наблюдать.

"Жизнь в деталях"

Настоящая жемчужинка среди ситкомов. Каждая серия состоит из нескольких коротких историй о членах одной большой семьи. Ирония, юмор и никакого морализаторства, только веселые ситуации, которые могут случиться с каждым.

"Бруклин 9-9"

Комедийный сериал о полицейском участке, где работать не менее весело, чем в любом офисе. Очень живой юмор, крутые диалоги и персонажи, которых вы точно запомните. Идеально для пар, которые любят постоянно что-то цитировать.

"Американская семейка"

Здесь есть все, от забавных недоразумений до искренних моментов, когда пробирает до слез. Очень разные персонажи, каждый из которых по-настоящему запоминается. И если вы еще его не видели - самое время!

"Соседство"

Немного иронии, немного социальных тем и много харизмы. Две семьи с очень разным бэкграундом живут рядом и это дает множество поводов для комических ситуаций. Легко, современно, с изюминкой.

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