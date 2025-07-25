ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

6 свежих фильмов, с которыми вы забудете о времени: здесь только новые боевики и крутые триллеры

Пятница 25 июля 2025 09:45
UA EN RU
6 свежих фильмов, с которыми вы забудете о времени: здесь только новые боевики и крутые триллеры Новые фильмы 2025 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вам хочется смотреть новые фильмы, от которых колотится сердце, а рука не тянется к телефону от скуки - выбирайте свежие триллеры и боевики. Вам точно подойдут интересные ленты с мощными актерскими составом, темпом без пауз и сюжетами, которые не отпускают до самых титров.

РБК-Украина собрало для вас 6 интересных фильмов, которые можно посмотреть уже сейчас, и вы об этом не пожалеете.

"Аматор"

Вас ждет история, где есть ЦРУ, потери, и главный герой, который берется за дело, значительно превышающее его полномочия. В центре сюжета мужчина, который теряет свою возлюбленную. Он шантажирует руководство, чтобы отправиться на миссию, которая выходит за пределы логики. И поэтому боевик получил немало интересных сюжетных линий.

"Профи"

Бывший морпех пытается жить так, чтобы не оглядываться в прошлое. Но события как будто против него. Главному герою придется "взяться за старое", чтобы решить новые проблемы. И это будет эпично.

"Грешники"

В этой истории есть все: брутальные и жуткие сцены, харизма, неожиданные повороты, немного хаоса и много стиля. Главные герои идут против правил, но даже не подозревают, что их ждет. Иногда страшно, иногда - перехватывает дыхание, этот фильм точно запомнится.

"Финикийская схема"

Шпионская комедия покажет сразу несколько линий, каждая из которых очень интересна. И то, как главный герой пытается доказать, что его жизнь не была напрасной, впечатляет. Событий так много, что уследить за ними нелегко, но в этом вся "изюминка" - вам точно не удастся оторваться.

"Операция "Черный кейс"

Триллер со шпионским сюжетом расскажет о теневой миссии, о которой никто не должен узнать. Это кино в духе "Миссии невыполнимой", но с более темным настроением. Никаких супергероев, только спецслужбы, компроматы и высокие ставки. И все это без единой секунды спокойствия.

"Сила теней"

Боевик с высоким уровнем адреналина, который прекрасно подойдет как фильм на один вечер. Наемники с прошлым, которое лучше не вспоминать, объединяются, чтобы уничтожить врага, который знает о них все. Здесь все о доверии и выживании, о предательстве и лояльности. Поэтому он подойдет тем, кто любит не только стрельбу, но и драму между строк.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
фильмы Актеры Фильмы
Новости
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте