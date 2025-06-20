Сын! Леся Никитюк стала мамой: первые фото малыша

Никитюк стала мамой - первое фото малыша

Так, 20 июня ведущая показала нежные кадры. На нем она позирует с малышом на руках.

"Сын!" - подписала фото Никитюк.

Сын Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

А еще Леся показала, как ее из роддома встретил любимый - военный Дмитрий Бабчук. Новоиспеченные родители имели очень счастливый и немного взволнованный вид.

Первые фото сына Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Что известно о личной жизни Леси Никитюк

Напомним, Никитюк 37 лет. В 2017 году ведущая сообщила о предстоящей свадьбе с киевским бизнесменом, с которым на тот момент жила по соседству. Однако пара рассталась.

Длительное время телезвезда никак не комментировала свою личную жизнь. В некоторых интервью она отмечала, что имеет свободные отношения.

Однако летом 2024 года в ее блоге начали появляться пикантные фото с загадочным мужчиной. Никитюк не сразу рассекретила избранника, а несколько недель подогревала интерес аудитории.

Позже она рассекретила, что у нее роман с военным Дмитрием Бабчуком, который младше на 9 лет.

Отношения пары развивались стремительно, и уже в январе 2025 года молодой человек сделал телеведущей предложение руки и сердца.