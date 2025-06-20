Син! Леся Нікітюк стала мамою: перші фото малюка

Ведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. Зірка приховувала вагітність і не одразу розповіла фанам, що вже народила, але нарешті поділилася радісною новиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Лесі в Instagram.
Так, 20 червня ведуча показала ніжні кадри. На ньому вона позує з малятком на руках.
"Син!" - підписала фото Нікітюк.
А ще Леся показала, як її з пологового зустрів коханий - військовий Дмитро Бабчук. Новоспечені батьки мали дуже щасливий та трохи схвильований вигляд.
Перші фото сина Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Нікітюк 37 років. У 2017 році ведуча повідомила про майбутнє весілля з київським бізнесменом, з яким на той момент жила по сусідству. Однак пара розлучилася.
Тривалий час телезірка ніяк не коментувала свого особистого життя. У деяких інтерв'ю вона зазначала, що має вільні стосунки.
Проте влітку 2024 року в її блозі почали з'являтися пікантні фото із загадковим чоловіком. Нікітюк не одразу розсекретила обранця, а декілька тижнів підігрівала інтерес аудиторії.
Пізніше вона розсекретила, що в неї роман із військовим Дмитром Бабчуком, який молодший на 9 років.
Стосунки пари розвивалися стрімко, і вже в січні 2025 року молодий чоловік зробив телеведучій пропозицію руки та серця.
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