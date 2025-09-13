До слез: что больше всего поразило принца Гарри во время визита в Украину (видео)
Во время визита в Киев принц Гарри побывал на Майдане и увидел Народный мемориал. И это место поразило его больше всего.
Как сообщает РБК-Украина, об этом на своей странице в Instagram рассказала соучредитель реабилитационного центра Superhumans Ольга Руднева.
Что принц Гарри делал в Киеве
"Было много вчера, но эти три точки для посещения принцем Гарри были самые важные: увидеть последствия российской агрессии и разрушенные гражданские дома Киева собственными глазами и понять через что мы проходим здесь каждый день", - написала Ольга в Stories и показала, что принц Гарри побывал возле разрушенного россиянами дома.
Принц Гарри в Киеве (скриншот)
Также сын короля Чарльза III побывал на Майдане. Он увидел множество флажков, которые оставляют родные и близкие военных, отдавших свою жизнь на фронте.
"Это место поразило его больше всего: "Я никогда не видел такого способа почтения памяти. Одновременно чувствовал боль и любовь, гордость и несправедливость", - сказал он после со слезами на глазах", - вспомнила Руднева.
Принц Гарри на Майдане (скриншот)
А еще герцог побывал в разрушенном здании Кабмина. Мир, подчеркнула Руднева, должен все это видеть.
September 13, 2025
Что известно о визите принца Гарри в Украину
Напомним, герцог уже не впервые приезжал в Украину. В апреле этого года принц Гарри незапланированно посетил Львов. Там он встретился с украинскими ветеранами. А 12 сентября внук Елизаветы II прибыл в Киев.
"Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления", - пояснил принц Гарри.
Вас может заинтересовать
- Как принц Гарри растрогал словами о войне во время визита в Киев
- Какое обещание дал принц Гарри Чарльзу III, когда впервые за долгое время с ним встретился
- Как сейчас выглядят дети Меган Маркл и принца Гарри