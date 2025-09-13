ua en ru
Сб, 13 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

До сліз: що найбільше вразило принца Гаррі під час візиту в Україну (відео)

Субота 13 вересня 2025 15:47
UA EN RU
До сліз: що найбільше вразило принца Гаррі під час візиту в Україну (відео) Принц Гаррі (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Під час візиту до Києва принц Гаррі побував на Майдані та побачив Народний меморіал. І це місце вразило його найбільше.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на своїй сторінці в Instagram розповіла співзасновниця реабілітаційного центру Superhumans Ольга Руднєва.

Що принц Гаррі робив у Києві

"Було багато вчора, але ці три точки для відвідування принцом Гаррі були найважливіші: побачити наслідки російської агресії та зруйновані цивільні будинки Києва на власні очі та зрозуміти через що ми проходимо тут щодня", - написала Ольга в Stories та показала, що принц Гаррі побував біля зруйнованого росіянами будинку.

До сліз: що найбільше вразило принца Гаррі під час візиту в Україну (відео)Принц Гаррі в Києві (скріншот)

Також син короля Чарльза III побував на Майдані. Він побачив безліч прапорців, які залишають рідні й близькі військових, які віддали своє життя на фронті.

"Це місце вразило його найбільше. "Я ніколи не бачив такого способу вшанування памʼяті. Одночасно відчував біль та любов, гордість та несправедливість", - сказав він після зі сльозами на очах", - згадала Руднєва.

До сліз: що найбільше вразило принца Гаррі під час візиту в Україну (відео)Принц Гаррі на Майдані (скріншот)

А ще герцог побував у зруйнованій будівлі Кабміну. Світ, наголосила Руднєва, має все це бачити.

Що відомо про візит принца Гаррі до України

Нагадаємо, герцог вже не вперше приїжджав до України. У квітні цього року принц Гаррі незаплановано завітав до Львова. Там він зустрівся з українськими ветеранами. А 12 вересня онук Єлизавети II прибув до Києва.

"Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення", - пояснив принц Гаррі.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Принц Гаррі Королівська сім'я
Новини
Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте
Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії