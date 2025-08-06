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"Имеет право". Заслуженный артист Украины встал на защиту Ротару на фоне ее молчания о войне

Среда 06 августа 2025 20:38
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"Имеет право". Заслуженный артист Украины встал на защиту Ротару на фоне ее молчания о войне Иван Красовский и София Ротару (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Заслуженный артист Украины Иван Красовский, который уже несколько лет живет в США, встал на защиту Софии Ротару, которую часто критикуют за молчание о войне в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью баритонального тенора OBOZ.UA.

Что говорит Красовский о Ротару

Художник убежден: певица сделала огромный вклад в культуру, поэтому не обязана демонстрировать свою позицию публично.

Он также поделился, что, по его информации, Ротару находится в Украине, хотя и давно не появляется в медиа-пространстве.

По словам певца, ее такая сдержанность - черта характера, а не демонстрация безразличия.

&quot;Имеет право&quot;. Заслуженный артист Украины встал на защиту Ротару на фоне ее молчания о войнеСофия Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

"Я знаю, что София Ротару в Украине, потому что общаюсь с ее другом, который живет в США. Она пробыла в Италии, кажется, два года, но не смогла там жить. София Ротару всегда была осторожной личностью. Она не выступает для кого-то и столько сделала для культуры (не только украинской, но и мировой), что, возможно, имеет право молчать", - отметил художник.

Красовский также поднял тему патриотизма и внешней демонстрации любви к стране. Он отметил, что важны не лозунги или атрибутика, а искреннее чувство.

"Есть такие люди, которые кричат о любви к Украине, а у меня, например, даже нет вышиванки. Как по мне, Украина должна быть в сердце, а не в вышиванке", - сказал артист.

Также Иван отметил, что почти не поддерживает связи с коллегами из Украины - из-за постоянной занятости.

&quot;Имеет право&quot;. Заслуженный артист Украины встал на защиту Ротару на фоне ее молчания о войнеИван Красовский (фото: facebook.com/ivanskras)

В Лос-Анджелесе он руководит собственной вокальной студией, открытой еще в 2018 году, и по его словам, у него буквально расписан каждый час.

Напомним, София Ротару с начала полномасштабного вторжения России ни разу публично не комментировала войну.

И хотя в ее соцсетях иногда появляются публикации, связанные с событиями в Украине, отсутствие четкой позиции вызывает неоднозначную реакцию в обществе.

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