София Ротару нарушила молчание: отреагировала на обстрел Киева (фото)

Как Ротару отреагировала на российскую атаку

В ночь на 17 июня Киев подвергся массированной российской атаке шахедами и ракетами. Есть разрушенные дома, пострадавшие и погибшие.

Артистка нарушила молчание и разместила кадр из Соломенского района, где ракета разрушила целый подъезд многоэтажки.

"Киев. 17 июня 2025 года", - написала она под фото.

Ротару о российском обстреле (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Больше никаких комментариев 77-летняя артистка не добавила. Она не впервые таким образом реагирует, публикуя последствия российской агрессии.

Ранее звезда так же комментировала другие ракетные удары со стороны РФ, в частности по "Охматдету" в июле 2024 года и по Кривому Рогу в апреле 2025 года.

В целом в соцсетях она немногословна и не выходит на связь. Лишь изредка поздравляет родных с особыми датами и с государственными праздниками или вот так реагирует на последствия войны.

Ротару в августе 2022 года (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Где сейчас София Ротару

Исполнительница хита "Червона Рута" живет приватно после начала российского вторжения. Она не выступает и не появляется на публике.

28 февраля 2022 года она указала, что Украину атакуют российские ракеты. В своей публикации отметила локацию Киев и сообщила, что молится за родную страну.

Однако после этого о ней слышно мало. Ранее сообщалось, что певица может быть за границей. Впрочем, ее сестра Аурика в мае 2025 года заявила, что она в столице и вместе с украинцами переживает войну.

"И единственное, что я могу сказать, что она в Киеве. Она вместе с украинцами и все хорошо", - добавила она.

Ранее мы рассказывали подробно, что сейчас известно о личной жизни Ротару.

Напомним, в связи ночной атакой 17 июня в Киеве объявлен День траура 18 июня. Разрушения были зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Оболонском и Шевченковском районах.