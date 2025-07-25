"Стыдно просто". Иво Бобул озвучил размер своей пенсии, которую подняли вдвое
Народный артист Украины Иво Бобул признался, какую пенсию сейчас получает. За такую сумму выплат от государства ему стыдно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом исполнитель рассказал интервью ТСН.
Какую пенсию получает Иво Бобул
Ранее певец признавался, что получает 5 тысяч гривен. С тех пор сумма выплат выросла вдвое и теперь составляет 10 тысяч.
Звезда эстрады эмоционально высказался о таком размере поддержки от государства.
"Стыдно, люди. Стыдно просто. Значит, человек, который носил в кабинет одну бумагу сюда, одну бумагу - туда, то 40-50 тысяч, а тебе - 10. Ну, ничего. Спасибо за это, Господи", - поделился он.
Народный артист раскрыл размер своей пенсии (скриншот из видео)
Ранее певец комментировал размер пенсии в марте. Тогда в одном из интервью он отметил, что выплаты не соответствуют размерам его многолетнего стажа.
Кто такой Иво Бобул
Иво Бобул - украинский певец с характерным тембром баритон.
Родился 17 июня 1953 года в селе Порубное, ныне Тереблече, Черновицкой области.
Сценическую деятельность начал в 1980-х годах как участник вокально-инструментальных ансамблей, а затем как сольный исполнитель.
В его активе - многочисленные песни, ставшие шлягерами. Среди самых известных хитов - "Якщо любиш - кохай", "Все золото світу", "А липи цвітуть", "Осінній сад" и другие.
В свои 72 года Бобул продолжает давать концерты, участвовать в различных проектах и заниматься музыкальной деятельностью.
Он также работает преподавателем и возглавляет кафедру эстрадного пения, что позволяет получать дополнительный доход.
Вас также может заинтересовать:
- Почему Иво Бобул считает, что Ани Лорак "выжили" из Украины
- Что певец-военный из "Хейтспич" рассказал о своей службе
- Как певица Lida Lee поразила провокационным клипом.