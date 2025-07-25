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"Стыдно просто". Иво Бобул озвучил размер своей пенсии, которую подняли вдвое

Пятница 25 июля 2025 09:01
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"Стыдно просто". Иво Бобул озвучил размер своей пенсии, которую подняли вдвое Иво Бобулу подняли пенсию (скриншот из видео)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Народный артист Украины Иво Бобул признался, какую пенсию сейчас получает. За такую сумму выплат от государства ему стыдно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом исполнитель рассказал интервью ТСН.

Какую пенсию получает Иво Бобул

Ранее певец признавался, что получает 5 тысяч гривен. С тех пор сумма выплат выросла вдвое и теперь составляет 10 тысяч.

Звезда эстрады эмоционально высказался о таком размере поддержки от государства.

"Стыдно, люди. Стыдно просто. Значит, человек, который носил в кабинет одну бумагу сюда, одну бумагу - туда, то 40-50 тысяч, а тебе - 10. Ну, ничего. Спасибо за это, Господи", - поделился он.

&quot;Стыдно просто&quot;. Иво Бобул озвучил размер своей пенсии, которую подняли вдвоеНародный артист раскрыл размер своей пенсии (скриншот из видео)

Ранее певец комментировал размер пенсии в марте. Тогда в одном из интервью он отметил, что выплаты не соответствуют размерам его многолетнего стажа.

Кто такой Иво Бобул

Иво Бобул - украинский певец с характерным тембром баритон.

Родился 17 июня 1953 года в селе Порубное, ныне Тереблече, Черновицкой области.

Сценическую деятельность начал в 1980-х годах как участник вокально-инструментальных ансамблей, а затем как сольный исполнитель.

В его активе - многочисленные песни, ставшие шлягерами. Среди самых известных хитов - "Якщо любиш - кохай", "Все золото світу", "А липи цвітуть", "Осінній сад" и другие.

В свои 72 года Бобул продолжает давать концерты, участвовать в различных проектах и заниматься музыкальной деятельностью.

Он также работает преподавателем и возглавляет кафедру эстрадного пения, что позволяет получать дополнительный доход.

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