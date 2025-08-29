ua en ru
Стало известно, где живет и как зарабатывает 20-летняя дочь Никитина и Горбачевой (фото)

Пятница 29 августа 2025 15:54
Никитин поделился подробностями жизни старшей дочери (фото: instagram.com/yuriynikitin)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинский продюсер Юрий Никитин впервые подробно рассказал о жизни своей старшей дочери Полины.

Как сообщает РБК-Украина, подробностями жизни девушки звездный папа поделился в Instagram.

Где живет и как зарабатывает дочь Никитина и Горбачевой

20-летняя девушка сейчас проживает в США вместе с мамой и младшей сестрой.

Свое будущее она связала с Нью-Йорком, где получает образование и параллельно выстраивает музыкальную карьеру.

Как подчеркнул Никитин, его дочь пробует силы на одном из самых сложных и конкурентных рынков в мире - американском.

"Вы спрашивали, так что это не секрет. Наша Полина живет в Нью-Йорке, учится в New School и строит музыкальную карьеру на самом конкурентном рынке в мире", - рассказал он.

Стало известно, где живет и как зарабатывает 20-летняя дочь Никитина и Горбачевой (фото)Как выглядит дочь Горбачевой и Никитина (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Музыка - не единственное, чем занимается Полина. Она старается быть финансово самостоятельной, поэтому помогает другим творческим личностям совершенствовать разговорный английский. Более того даже создала собственную методику обучения.

"Она говорит, что поняла только здесь, как важно разговаривать "на сленге" и чувствовать себя "своей". Потому что один из главных секретов достижения успеха - это качественный нетворкинг, а без знания определенного лексикона это практически невозможно", - рассказал продюсер.

Ранее и Ольга комментировала музыкальную деятельность дочери. Она назвала дочь талантливой певицей и отметила, что вместе с мужем работают в команде над ее развитием и безопасностью.

"Потому что этот бизнес опасен для женщины в высших эшелонах. Мы знаем обо всех историях с P.Diddy", - добавила она.

Что известно об отношениях Никитина и Горбачевой

Напомним, в июле Ольга заявила об очередном разводе с продюсером. Впоследствии она призналась, что они сохранили дружеские отношения ради дочерей.

"Мы будем вместе на праздники или в отпусках из-за уважения к 27 годам совместного создания жизни", - сказала Горбачева.

У пары осталось двое общих детей. Кроме дочери Полины, есть также младшая Серафима.

Стало известно, где живет и как зарабатывает 20-летняя дочь Никитина и Горбачевой (фото)Ольга Горбачева с дочерьми (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

