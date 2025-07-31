"Я чувствовала вину". Ольга Горбачева откровенно рассказала о потере ребенка

У певицы Ольги Горбачевой должно было быть трое детей, однако вторая беременность завершилась трагедией. Артистка откровенно поделилась болезненным опытом потери ребенка.

Как Горбачева потеряла ребенка

По словам звезды, это произошло на четвертом месяце беременности. В то время она переживала сильный стресс: ссоры с Никитиным, паузу в карьере и отсутствие должной поддержки. В конце концов произошло замирание плода.

"Я очень нагружалась. Понимала, что сейчас снова будет перерыв в карьере. Мне надо снимать 500 клипов. И как-то Юра мне не помог тогда каким-то ресурсом. Я просила каких-то людей привлечь, чтобы быстрее было. И не видела такой поддержки, злилась, стрессовала и на четвертом месяце ребенок ушел", - рассказала она.

Ольга Горбачева рассказала, как потеряла второго ребенка (скриншот)

Как переживала замирание беременности

Пережить потерю малыша было очень тяжело. Ольга чувствовала вину перед всеми, а особенно перед дочкой, которая с нетерпением ждала появления малыша.

"Она была настолько травмирована, уже так ждала и знала имя, что просто сидела в тот день в комнате. День или два она не разговаривала с нами. Она где-то на инстинктивном уровне знала, что это наша вина. И я это знаю", - призналась артистка.

Отдельно Ольга вспомнила о болезненном опыте общения с врачом. По ее мнению, вопрос, который задают женщине в момент такой потери, должен быть изменен.

"Это был мужчина. Он жестко спрашивает: "Вы даете согласие на аборт?" Ну, а ты сидишь, рыдаешь, потому что ты знаешь, что твой ребенок только что умер. Типа убиваешь того, кто уже умер... Я говорю: "Нет, я, ну, я не хочу аборта. У меня нет сейчас выхода", - рассказала она.

По мнению артистки, врачи должны изменить подход к женщинам, которые сталкиваются с вынужденным прерыванием беременности. Искать более этичные подходы.

"Он этот вопрос просто ставил три раза. Так безжалостно. Я рыдала. Это очень неэтичный вопрос. Его должны переформулировать в случаях, когда есть замирание плода", - добавила она.



Напомним, от продюсера Юрия Никитина у Ольги есть две дочери - 19-летняя Полина и 11-летняя Серафима.

В новом интервью она также призналась, что разводится с мужем. Они уже 8 месяцев как не вместе, хотя в июне отмечали девятую годовщину брака.