Никитин в особенный день показал редкие фото с молодой Ириной Билык
Продюсер Юрий Никитин показал редкие фото с известной украинской певицей Ириной Билык.
Дело в том, что сегодня - особенный день для Юрия Никитина. Ровно 35 лет назад, в 1990 году, сотрудничество с Ириной Билык ознаменовало старт его профессиональной карьеры в мире музыкального менеджмента и продюсирования.
"Несмотря на то, что музыкой я начал заниматься гораздо раньше, я все же считаю, что старт моей профессиональной карьеры состоялся именно сегодня в 1990 году", - поделился Никитин.
Юрий Никитин в начале 90-х (фото: instagram.com/yuriynikitin)
Оглядываясь на прошлое, продюсер отмечает, что ценит и успехи и падения. Ведь они стали бесценным опытом и помогли сформировать его как профессионала.
"Радуюсь каждому своему успеху и каждому падению, которых было немало и, от которых получил много пользы. Спасибо Вселенной за этот путь - непростой, но понятный мне", - отметил он.
Юрий Никитин и Ирина Билык в начале 90-х (фото: instagram.com/yuriynikitin)
В своей публикации продюсер также показал редкие фото с Ириной Билык в начале ее карьеры.
На одном из фото певица изображена с кудрявыми волосами, а на другом уже с короткой стрижкой, которая была очень популярна в конце 90-х.
Юрий Никитин и Ирина Билык (фото: instagram.com/yuriynikitin)
Что известно про отношения Билык и Никитина
Отметим, что у Ирины Билык и Юрия Никитина были романтические отношения в 90-х, которые со временем переросли в крепкое творческое сотрудничество.
Впоследствии пара решила разойтись из-за разных взглядов на будущее. Несмотря на это, Никитин остался продюсером Билык, и они продолжили успешно работать вместе, реализуя совместные музыкальные проекты.
Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
