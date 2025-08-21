ua en ru
Никитин в особенный день показал редкие фото с молодой Ириной Билык

Четверг 21 августа 2025 11:19
UA EN RU
Никитин в особенный день показал редкие фото с молодой Ириной Билык Никитин и Билык (фото: instagram.com/yuriynikitin)
Автор: Катерина Собкова

Продюсер Юрий Никитин показал редкие фото с известной украинской певицей Ириной Билык.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Никитин показал редкие фото с Ириной Билык

Дело в том, что сегодня - особенный день для Юрия Никитина. Ровно 35 лет назад, в 1990 году, сотрудничество с Ириной Билык ознаменовало старт его профессиональной карьеры в мире музыкального менеджмента и продюсирования.

"Несмотря на то, что музыкой я начал заниматься гораздо раньше, я все же считаю, что старт моей профессиональной карьеры состоялся именно сегодня в 1990 году", - поделился Никитин.

Никитин в особенный день показал редкие фото с молодой Ириной БилыкЮрий Никитин в начале 90-х (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Оглядываясь на прошлое, продюсер отмечает, что ценит и успехи и падения. Ведь они стали бесценным опытом и помогли сформировать его как профессионала.

"Радуюсь каждому своему успеху и каждому падению, которых было немало и, от которых получил много пользы. Спасибо Вселенной за этот путь - непростой, но понятный мне", - отметил он.

Никитин в особенный день показал редкие фото с молодой Ириной БилыкЮрий Никитин и Ирина Билык в начале 90-х (фото: instagram.com/yuriynikitin)

В своей публикации продюсер также показал редкие фото с Ириной Билык в начале ее карьеры.

На одном из фото певица изображена с кудрявыми волосами, а на другом уже с короткой стрижкой, которая была очень популярна в конце 90-х.

Никитин в особенный день показал редкие фото с молодой Ириной БилыкЮрий Никитин и Ирина Билык (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Что известно про отношения Билык и Никитина

Отметим, что у Ирины Билык и Юрия Никитина были романтические отношения в 90-х, которые со временем переросли в крепкое творческое сотрудничество.

Впоследствии пара решила разойтись из-за разных взглядов на будущее. Несмотря на это, Никитин остался продюсером Билык, и они продолжили успешно работать вместе, реализуя совместные музыкальные проекты.

Никитин в особенный день показал редкие фото с молодой Ириной БилыкИрина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

