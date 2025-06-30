Стендаперша Волкова раскрыла стоимость родов в частной клинике: суммы немалые (видео)

Сколько стоят роды в частной клинике

По словам Волковой, ее беременность "вели" в частной больнице, за полный пакет с анализами, осмотрами и УЗИ она заплатила 46 тысяч 500 гривен. Но также стендаперша покупала витамины, стоимость которых нужно считать отдельно.

Шевченко и его избранница платили за ведение беременности более 70 тысяч гривен. И они также покупали витамины, дополнительные лекарства - бывало, что в неделю выходило 4-5 тысяч гривен дополнительных расходов.

"Я себе так задавал вопрос: "Блин, а сколько людей нормально в Украине может потянуть просто медикаменты базовые, которые нужны для беременной женщины?" - рассказал Влад.

За сами роды нужно платить отдельно. В частных клиниках, как рассказали Алла и Влад, это стоит примерно 100 тысяч гривен. А еще Шевченко отдельно платил за врача - он и его жена выбирали специалиста, который был на родах.

Волкова и Шевченко рассказали о стоимости родов (скриншот)

Впрочем, речь идет о частных клиниках. Алла рассказала, что в государственных за роды не платят.

"Мама моя, например, последнюю дочь, которую рожала, это было девять лет назад, не платила вообще никому ничего. Она даже потом врачам ничего не давала, потому что у нее не было денег и она ни с кем не договаривалась. Она просто пришла, родила, побыла там", - вспомнила Волкова.

"Конечно, она оплачивала медикаменты, эти все штуки, но за роды ни за что она не платила. Какие-то дополнительные витамины - я знаю, что она не пила, но она питалась хорошо", - добавила она.

Стендаперша и блогер согласились, что на этом расходы не заканчиваются. Еще нужно платить за дополнительные анализы, которых может быть немало. А потом начинаются другие потребности: от прививок до витаминов или лекарств для младенцев. Также не стоит забывать о колясках, ванночках, одежде и других вещах для малыша.

"Если сложить беременность, ведение, все медикаменты и хорошую коляску, хорошую всю эту мебель, то мне кажется, что ну точно в полмиллиона", - признал Шевченко.