Страшно до дрожи: 5 новых фильмов ужаса, с которыми можно забыть обо сне

"Пункт назначения: Родовое проклятие"

Знакомая история возвращается, но теперь с более глубокой мистикой. В центре сюжета девушка, которая пережила случайную трагедию, но понимает, что за ее родом тянется череда смертей. Фильм пугает роком и напряжением: зритель постоянно ждет следующего удара судьбы, но никогда не знает, откуда он придет.

"Клоун Фрэндо"

Зловещий клоун преследует подростков, и по мере того, как исчезают герои, напряжение растет до невозможного уровня. Здесь играют не только фобии. Даже если вы не боитесь клоунов, то психологическое давление и реалистичное зло могут ошарашить.

"До рассвета"

Ночь длится слишком долго, а темнота будто оживает. Этот фильм держит зрителя в напряжении до последнего кадра, ведь трудно угадать, что будет дальше. Настоящее зло или злая шутка разума - попробуйте угадать до финала.

"Одержимость контролем"

Жуткая история женщины, которая пытается взять под контроль свою жизнь, но вдруг понимает, что что-то другое пытается ее контролировать. Это медленный и атмосферный фильм с гнетущей энергетикой. Страх здесь лезет не сквозь скримеры, а сквозь вязкое ощущение бессилия.

"Обезьяна"

Ужас на грани сюрреализма. Старинная игрушка-обезьяна начинает предсказывать смерти, и каждый раз точнее. Связь с детством, страх перед бессмысленным злом, тревожная музыка - все это создает атмосферу, после которой кажется, что даже обычные вещи в доме могут быть проклятыми.