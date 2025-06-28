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"Он не сбежал". Известная блогерша вступилась за Волошина и намекнула на другую правду

Суббота 28 июня 2025 23:35
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"Он не сбежал". Известная блогерша вступилась за Волошина и намекнула на другую правду Волошин покинул Украину в августе 2024-го (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинский инфлюенсер Татьяна Савицкая высказалась об отношении к блогеру Александру Волошину, который уехал из Украины во время полномасштабной войны.

В интервью РБК-Украина она призналась, что имеет адекватные отношения с блогером и он не убегал из Украины.

Что сказала блогерша

По мнению Татьяны, на самом деле он не бежал из Украины, а был вынужден уехать. Мол, в медиа несправедливо транслируют историю блогера.

"Я знаю Сашу лично. Он не сбежал, а уехал, потому что на него напали. Я знаю из личных источников, как все это происходило на самом деле. Не то, что показывается в СМИ, а немножко другое. Потому что показывается та история, которая выгодна, которую будут смотреть, читать и т.д.", - поделилась она.

Инфлюенсер также отметила, что Волошин принимал активное участие в благотворительности.

"Лично со мной он собрал не один миллион. Там уже, наверное, за миллиард перешло", - отметила она.

В то же время Савицкая ответила, стала бы сотрудничать с блогером. Если бы это касалось помощи армии, то поддержала бы точно.

"Сотрудничала бы с ним - не знаю, честно. Если это что-то по благотворительности, помочь армии, поддержала бы точно", - отметила она.

&quot;Он не сбежал&quot;. Известная блогерша вступилась за Волошина и намекнула на другую правдуСавицкая о Волошине (фото: instagram.com/tatiana_savitskaa)

Что известно о скандале с Волошиным

Блогер подтвердил слухи о своем выезде из Украины 22 августа 2024 года. Тогда он записал 45-минутный видеоролик, в котором объяснил причину своего решения и прокомментировал последние скандалы с ним.

"Сразу скажу, что пока эта система при нашей власти, я возвращаться не планирую", - заявил тогда он.

По словам Александра, последние два месяца до выезда были непростыми. На его охранника совершили нападение накануне российского удара по Охматдету, а впоследствии он нашел "прослушку" в своем автомобиле.

Он также прокомментировал свои скандальные слова о необходимости переговоров, которые спровоцировали шквал критики и хейта. Это мнение он высказал на следующий день после ракетного обстрела по детской больнице.

Тогда блогера обвинили в продвижении пророссийских нарративов и даже внесли в базу "Миротворец". Сам он считает, что хейт на него полился зря, ведь подобные слова высказывали и политики. Заявил, что в Украине нет свободы слова.

Не меньшей критики в то время вызвал сбор, который он организовал для поддержки пострадавших от удара по Охматдету. Тогда он собрал более 5 миллионов гривен, но передавать именно больнице их не стал.

Зато решил отправить помощь адресно, потому что именно с таким запросом к нему обратились семьи пострадавших.

&quot;Он не сбежал&quot;. Известная блогерша вступилась за Волошина и намекнула на другую правдуВолошин в видео (скриншот)

Блогер жаловался, что чувствовал на себе давление и даже получал угрозы. В противовес этому показал, как много людей его поддерживает и как активно он занимался благотворительностью.

Кроме того, он поделился, что ему якобы позвонили "сверху" и пообещали "решить все проблемы" в обмен на запуск сбора. Однако не объяснили, на что пойдут деньги.

В конце концов Волошин отказался, разочаровался в "системе" и по советам подписчиков решил уехать из Украины. Кто именно хотел протянуть руку помощи и для чего она была ему нужна, указывать не стал. Как и то, каким образом он уехал.

Ранее мы подробно рассказывали, что известно обо всех скандалах с Волошиным.

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