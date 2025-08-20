ua en ru
Темляк в центре скандала: за актера взялась полиция

Среда 20 августа 2025 14:20
Темляк в центре скандала: за актера взялась полиция
Автор: Иванна Пашкевич

Полиция проверяет причастность Константина Темляка к вероятному совершению домашнего насилия в отношении его бывшей девушки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу национальной полиции.

Что известно о деле против Темляка

Источники в полиции подтвердили РБК-Украина, что речь идет именно об актере Темляке, который недавно попал в громкий скандал из-за вероятного избиения своей экс-возлюбленной, фотографа Анастасии Соловьевой.

Сейчас Следственный отдел Подольского управления полиции ГУНП в городе Киеве проводит досудебное расследование в уголовном производстве по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины - "Домашнее насилие".

Кроме того, следствие проверяет информацию о возможных других правонарушениях.

При этом, как уточнили в полиции, производство было открыто по факту публикаций в социальных сетях.

Заявления от пострадавшей в правоохранительные органы не поступали.

Сейчас расследование продолжается. Если Константина Темляка признают виновным, то ему грозит наказание, предусмотренное статьей 126-1 Уголовного кодекса Украины - "Домашнее насилие".

Константин Темляк (фото: instagram.com/kostiatemliak)

В зависимости от тяжести проступка, суд может назначить:

  • общественные работы на срок от 150 до 240 часов

  • арест до 6 месяцев

  • ограничение свободы до 5 лет

  • или лишение свободы на тот же срок - до 5 лет.

Кроме того, в случае выявления дополнительных правонарушений, санкции могут быть усилены.

Что известно о скандале с Темляком

8 августа в сети появилось резонансное сообщение фотографа Анастасии Соловьевой, в котором она рассказала о своем опыте отношений с актером Константином Темляком.

Женщина призналась, что во время их романа жила в атмосфере постоянного страха из-за регулярного физического насилия со стороны мужчины.

По ее словам, он издевался эмоционально, манипулировал ее чувствами, а также унижал.

Соловьева отметила, что Темляк постоянно ее контролировал: не позволял общаться с мужчинами, критиковал за публикации фото с телом и просматривал ее телефон.

Темляк в центре скандала: за актера взялась полицияАнастасия Соловьева (фото: instagram.com/solovieva.nasty)

Несмотря на все, девушка долгое время пыталась видеть в нем положительные черты и даже после разрывов неоднократно возвращалась.

Вследствие этих токсичных отношений она до сих пор борется с тревожностью и депрессией.

Впоследствии стали известны и другие тревожные детали. Как выяснилось, Темляк вступил в переписку с 15-летней фанаткой, которая отметила его после спектакля в своей stories.

Артист, по ее словам, присылал вульгарные сообщения, просил обнаженные снимки и отвечал собственными фото без одежды.

Когда эти факты стали достоянием общественности, актер записал видео, в котором признал вину.

На фоне скандала музыканты Yarmak и Jerry Heil убрали со своих страниц видео на песню "С какого ты этажа неба?", в котором снимались Темляк и его жена Анастасия Нестеренко.

В то же время бренд german удалил из соцсетей кадры проекта "Ебаут", где актер тоже фигурировал.

