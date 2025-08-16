Разводятся? Жена Константина Темляка показалась без обручального кольца (фото)
Актриса Анастасия Нестеренко, жена Константина Темляка, заинтриговала красноречивым фото после скандального разоблачения актера. Неужели пара разводится?
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды, она показалась без обручального кольца на фоне обвинений в абьюзе в адрес мужа.
Жена Темляка намекнула на развод?
Звезда сериала "Новенькая" ранее призналась, что для нее было больно узнать правду о человеке, с которым она планировала будущее. По словам актрисы, "опора в ее жизни исчезла". В то же время она подчеркнула, что сама в этих отношениях не подвергалась физическому или эмоциональному насилию.
Актриса не комментировала, собирается ли расставаться с мужем после скандала, но на днях она опубликовала красноречивое фото. Многие решили, что она таки разошлась с Константином.
На фото Настя сидит с собакой на коленях, а на безымянном пальце нет обручального кольца.
Анастасия Нестеренко показалась без обручального кольца (скриншот)
Стоит отметить, что на предыдущих фотографиях в блоге звезды можно было увидеть обручальное кольцо.
Что известно о скандале с Константином Темляком
Напомним, после премьеры клипа Jerry Heil и YARMAK, в котором актер снялся со своей женой, его бывшая девушка, фотограф Анастасия Соловьева обнародовала шокирующие подробности их отношений.
Она назвала его "абьюзером, тираном и нарциссом", поделилась деталями переписки и видео, в которых Темляк демонстрировал агрессивное и неадекватное поведение, в том числе в нетрезвом состоянии.
Сам Константин признал вину в видеоролике, но его "извинения" вызвали еще больше критики. Он заявил, что после тех отношений исправился, однако новые подробности показали обратное.
Выяснилось, что в 2023 году он посылал непристойные сообщения 15-летней девушке, склоняя ее к интимным отношениям.
Константин Темляк (фото: instagram.com/kostiatemliak)
Вас также может заинтересовать:
- Как в сети раскритиковали Суханова из-за защиты Темляка
- Анна Неплях вспомнила о пережитом домашнем насилии
- Даша Малахова стала на защиту Темляка после скандала.