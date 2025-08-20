ua en ru
Темляк у центрі скандалу: за актора взялася поліція

Середа 20 серпня 2025 14:20
Темляк у центрі скандалу: за актора взялася поліція Костянтин Темляк (фото: instagram.com/kostiatemliak)
Автор: Іванна Пашкевич

Поліція перевіряє причетність Костянтина Темляка до ймовірного вчинення домашнього насильства стосовно його колишньої дівчини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу національної поліції.

Що відомо про справу проти Темляка

Джерела в поліції підтвердили РБК-Україна, що мова йде саме про актора Темляка, який нещодавно потрапив у гучний скандал через ймовірне побиття своєї екс- коханої, фотографині Анастасії Соловйової.

Наразі Слідчий відділ Подільського управління поліції ГУНП у місті Києві проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 126-1 Кримінального кодексу України - "Домашнє насильство".

Крім того, слідство перевіряє інформацію про можливі інші правопорушення.

При цьому, як уточнили у поліції, провадження було відкрите за фактом публікацій у соціальних мережах.

Заяви від постраждалої до правоохоронців не надходили.

Наразі розслідування триває. Якщо Костянтина Темляка визнають винним, то йому загрожує покарання, передбачене статтею 126-1 Кримінального кодексу України - "Домашнє насильство".

Залежно від тяжкості провини, суд може призначити:

  • громадські роботи на строк від 150 до 240 годин

  • арешт до 6 місяців

  • обмеження волі до 5 років

  • або позбавлення волі на той самий строк - до 5 років.

Крім того, у разі виявлення додаткових правопорушень, санкції можуть бути посилені.

Що відомо про скандал з Темляком

8 серпня у мережі з’явився резонансний допис фотографки Анастасії Соловйової, в якому вона розповіла про свій досвід стосунків з актором Костянтином Темляком.

Жінка зізналася, що під час їхнього роману жила в атмосфері постійного страху через регулярне фізичне насильство з боку чоловіка.

За її словами, він знущався емоційно, маніпулював її почуттями, а також принижував.

Соловйова наголосила, що Темляк постійно її контролював: не дозволяв спілкуватися з чоловіками, критикував за публікації фото з тілом та переглядав її телефон.

Темляк у центрі скандалу: за актора взялася поліціяАнастасія Соловйова (фото: instagram.com/solovieva.nasty)

Попри все, дівчина тривалий час намагалася вбачати в ньому позитивні риси і навіть після розривів неодноразово поверталася.

Внаслідок цих токсичних стосунків вона досі бореться з тривожністю та депресією.

Згодом стали відомі й інші тривожні деталі. Як з’ясувалося, Темляк вступив у листування з 15-річною фанаткою, яка позначила його після вистави у своїй stories.

Артист, за її словами, надсилав вульгарні повідомлення, просив оголені знімки й відповідав власними фото без одягу.

Коли ці факти стали надбанням громадськості, актор записав відео, в якому визнав провину.

На тлі скандалу музиканти Yarmak і Jerry Heil прибрали зі своїх сторінок відео на пісню "З якого ти поверху неба?", в якому знімались Темляк та його дружина Анастасія Нестеренко.

Водночас бренд german видалив з соцмереж кадри проєкту "Ебаут", де актор теж фігурував.

Читайте РБК-Україна в Google News
