Темляк в центре скандала: за актера взялась полиция

Полиция проверяет причастность Константина Темляка к вероятному совершению домашнего насилия в отношении его бывшей девушки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу национальной полиции.
Источники в полиции подтвердили РБК-Украина, что речь идет именно об актере Темляке, который недавно попал в громкий скандал из-за вероятного избиения своей экс-возлюбленной, фотографа Анастасии Соловьевой.
Сейчас Следственный отдел Подольского управления полиции ГУНП в городе Киеве проводит досудебное расследование в уголовном производстве по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины - "Домашнее насилие".
Кроме того, следствие проверяет информацию о возможных других правонарушениях.
При этом, как уточнили в полиции, производство было открыто по факту публикаций в социальных сетях.
Заявления от пострадавшей в правоохранительные органы не поступали.
Сейчас расследование продолжается. Если Константина Темляка признают виновным, то ему грозит наказание, предусмотренное статьей 126-1 Уголовного кодекса Украины - "Домашнее насилие".
В зависимости от тяжести проступка, суд может назначить:
общественные работы на срок от 150 до 240 часов
арест до 6 месяцев
ограничение свободы до 5 лет
или лишение свободы на тот же срок - до 5 лет.
Кроме того, в случае выявления дополнительных правонарушений, санкции могут быть усилены.
8 августа в сети появилось резонансное сообщение фотографа Анастасии Соловьевой, в котором она рассказала о своем опыте отношений с актером Константином Темляком.
Женщина призналась, что во время их романа жила в атмосфере постоянного страха из-за регулярного физического насилия со стороны мужчины.
По ее словам, он издевался эмоционально, манипулировал ее чувствами, а также унижал.
Соловьева отметила, что Темляк постоянно ее контролировал: не позволял общаться с мужчинами, критиковал за публикации фото с телом и просматривал ее телефон.
Несмотря на все, девушка долгое время пыталась видеть в нем положительные черты и даже после разрывов неоднократно возвращалась.
Вследствие этих токсичных отношений она до сих пор борется с тревожностью и депрессией.
Впоследствии стали известны и другие тревожные детали. Как выяснилось, Темляк вступил в переписку с 15-летней фанаткой, которая отметила его после спектакля в своей stories.
Артист, по ее словам, присылал вульгарные сообщения, просил обнаженные снимки и отвечал собственными фото без одежды.
Когда эти факты стали достоянием общественности, актер записал видео, в котором признал вину.
На фоне скандала музыканты Yarmak и Jerry Heil убрали со своих страниц видео на песню "С какого ты этажа неба?", в котором снимались Темляк и его жена Анастасия Нестеренко.
В то же время бренд german удалил из соцсетей кадры проекта "Ебаут", где актер тоже фигурировал.
