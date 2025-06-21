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Триллеры, ужасы и драмы: топ-5 новинок кино, которые заставят сердце биться чаще

Суббота 21 июня 2025 19:45
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Триллеры, ужасы и драмы: топ-5 новинок кино, которые заставят сердце биться чаще Эти новые фильмы держат в напряжении до финала (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Эти новые фильмы наполнены интригой, эмоциями и напряжением. Идеально для тех, кто любит острые ощущения.

РБК-Украина делится подборкой новых фильмов, ужасов и драм, которые не отпускают от экрана.

"Материнская любовь"

Жизнь Кейт кардинально меняется, когда на пороге дома в истерике и покрытая чужой кровью появляется ее дочь Клэр.

Собирая правду воедино, женщина проходит тяжелое испытание. Сильная драма о материнстве и борьбе за семью.


"Ночной звонок"

Молодой студент получает срочный вызов, который меняет всю его жизнь. Неожиданно его жизнь оказывается под угрозой.

Злобный мафиози обвиняет парня в краже и не остановится ни перед чем, чтобы вернуть свое. У юноши есть только одна ночь, чтобы доказать свою невиновность.


"Плохое влияние"

Бывший преступник становится телохранителем дочери состоятельного бизнесмена. Жизнь новых знакомых оказывается под угрозой из-за романтических чувств и тайны прошлого, которые они пытаются раскрыть.


"Убить Мэри Сью"

Героиня Мэри Сью - непредсказуемая, смелая, а порой и агрессивная. Она становится настоящим испытанием для своей семьи.

Все усложняется, когда отчим-сенатор заказывает убийство девушки. Операция оказывается непростой для профессионалов, ведь героиня имеет особый талант.


"Проект "Тишина"

Группа незнакомцев оказывается на грани жизни и смерти из-за угрозы разрушения моста. Положение осложняется, когда на волю вырывается опасный военный эксперимент.

Перед героями стоит непростая задача: спасти жизнь и не стать жертвой проекта "Тишина".

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