Триллеры, ужасы и драмы: топ-5 новинок кино, которые заставят сердце биться чаще
Эти новые фильмы наполнены интригой, эмоциями и напряжением. Идеально для тех, кто любит острые ощущения.
РБК-Украина делится подборкой новых фильмов, ужасов и драм, которые не отпускают от экрана.
"Материнская любовь"
Жизнь Кейт кардинально меняется, когда на пороге дома в истерике и покрытая чужой кровью появляется ее дочь Клэр.
Собирая правду воедино, женщина проходит тяжелое испытание. Сильная драма о материнстве и борьбе за семью.
"Ночной звонок"
Молодой студент получает срочный вызов, который меняет всю его жизнь. Неожиданно его жизнь оказывается под угрозой.
Злобный мафиози обвиняет парня в краже и не остановится ни перед чем, чтобы вернуть свое. У юноши есть только одна ночь, чтобы доказать свою невиновность.
"Плохое влияние"
Бывший преступник становится телохранителем дочери состоятельного бизнесмена. Жизнь новых знакомых оказывается под угрозой из-за романтических чувств и тайны прошлого, которые они пытаются раскрыть.
"Убить Мэри Сью"
Героиня Мэри Сью - непредсказуемая, смелая, а порой и агрессивная. Она становится настоящим испытанием для своей семьи.
Все усложняется, когда отчим-сенатор заказывает убийство девушки. Операция оказывается непростой для профессионалов, ведь героиня имеет особый талант.
"Проект "Тишина"
Группа незнакомцев оказывается на грани жизни и смерти из-за угрозы разрушения моста. Положение осложняется, когда на волю вырывается опасный военный эксперимент.
Перед героями стоит непростая задача: спасти жизнь и не стать жертвой проекта "Тишина".
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