На Тринчер пытались совершить нападение прямо во время концерта: как она отреагировала (видео)

Во время концерта Анны Тринчер в Тернополе случился тревожный инцидент - прямо посреди выступления на сцену выбежали неизвестные мужчины. Они пытались приблизиться к певице, однако охрана мгновенно вмешалась и остановила нарушителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

На Анну Тринчер пытались совершить нападение

Исполнительница поделилась видео инцидента в соцсетях и не скрывала эмоций после пережитого.

"Рассказывала, что недавно в Тернополе на сцену выбежали несмотря на охрану мужчины. Они ничего не успели сделать (я не знаю даже, что хотели). Но ситуация вот такая. Я не сразу поняла, что происходит, и до меня дошло только после концерта, когда я увидела эти видео...", - написала артистка.

Анна Тринчер сообщила о попытке нападения (скриншот)

"Я очень испугалась, если честно... что в голове у этих людей? Большое спасибо охране за секундную реакцию!", - добавила она.

Реакция юзеров

В комментариях под видео с инцидентом в Тернополе часть пользователей соцсетей поддержала Анну, однако нашлись и те, кто попытался оправдать или рационализировать поведение нападающего.

Боже мій!Охорона молодець!

Ань, гарно втрималась, і адекватно зреагувала, не розгубилась

Хай мене засудять тисячі людей, але мені здається, що того се*су вже якось дуже забагато,ще трохи, і скоро геть гола буде знімати кліпи і концерти, ось що і отримує. Хай краще цей випадок буде піаром, бо в нашій країні багато лайна ллється, а цей хлопець тому приклад

Видно що найняті актори, аби хайпанути...

Чому на Imagine Dragons coліста не нападають на сцені? Як це він собі дозволяє ходити без футболки, провокує. Потрібно йому прикритися, щоб не пророкував

К слову, это уже не первый раз, когда выступления артистки сопровождаются опасными ситуациями.

Прошлым летом во время одного из концертов Анну обокрали - в гримерке исчезли украшения бренда Cartier: кольцо и браслет общей стоимостью около 5 тысяч евро.

Хотя украшения впоследствии удалось вернуть, сама ситуация глубоко поразила певицу.

Тогда она призналась, что подобные инциденты наносят серьезный стресс и требуют усиления мер безопасности на будущих мероприятиях.