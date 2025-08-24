ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Мечта сбылась": Анна Тринчер купила себе BMW за более чем 4 миллиона гривен (фото)

Воскресенье 24 августа 2025 09:39
UA EN RU
"Мечта сбылась": Анна Тринчер купила себе BMW за более чем 4 миллиона гривен (фото) Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

24-летняя украинская певица Анна Тринчер осуществила свою давнюю мечту - самостоятельно приобрела элитный автомобиль BMW.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Анна Тринчер купила BMW

Судя по видео, звезда приобрела BMW X6 (G06) в черном цвете. Это может быть комплектация xDrive40i или M60i, в зависимости от оснащения.

Стоимость такого авто в Украине стартует примерно от 4,2 млн грн (экв. около 105 тысяч долларов), а в топовой комплектации может превышать 5 миллионов гривен.

&quot;Мечта сбылась&quot;: Анна Тринчер купила себе BMW за более чем 4 миллиона гривен (фото)Анна Тринчер купила BMW (фото: bmw.ua)

Исполнительница призналась, что это был подарок себе ко дню рождения, который она отпраздновала 3 августа, и подчеркнула, насколько важно делать что-то значимое для себя.

"Я помню, как мечтала о первой машине. Ждала, представляла этот момент. И это настоящее чудо - когда осуществляются твои мечты. Сейчас, после долгого пути трансформаций, переосмыслений и возрождения, я могу уверенно сказать: подарки от других никогда не сравнятся с тем, что ты даришь себе сам. Я купила машину. Именно ту, которую хотела. Эта машина - моя награда за то, что когда-то я выбрала свой путь и не сошла с него, как бы ни было трудно", - написала Тринчер.

Знаменитость также добавила, что впереди у нее еще много новых вызовов и больших планов, поэтому на достигнутом останавливаться не собирается.

Напомним, первым автомобилем исполнительницы был Porsche Macan, который в 2023 году ей подарил тогдашний муж Александр Волошин.

Стоимость авто составляла более 2,5 миллиона гривен (около 70 тысяч долларов).

&quot;Мечта сбылась&quot;: Анна Тринчер купила себе BMW за более чем 4 миллиона гривен (фото)Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Тогда певица перекрасила Porsche в яркий оранжевый цвет, подчеркнув свой яркий стиль.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Анна Тринчер Звезды шоу-бизнеса
Новости
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"