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"Это чудо, что я забеременела". 46-летняя звезда украинского ТВ впервые станет мамой

Среда 25 июня 2025 14:17
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"Это чудо, что я забеременела". 46-летняя звезда украинского ТВ впервые станет мамой Инна Шевченко (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)
Автор: Иванна Пашкевич

46-летняя известная украинская телеведущая Инна Шевченко, которая много лет была лицом программы "Факты" на канале ICTV, впервые станет мамой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для проекта "Коротко о".

Инна рассказала, что прошла непростой путь к материнству, который включал искусственное оплодотворение и много эмоциональных моментов.

Она забеременела благодаря экстракорпоральному оплодотворению - и это произошло только с третьей попытки.

Врачи не давали больших шансов, и даже предлагали воспользоваться донорской яйцеклеткой. Но она отказалась.

&quot;Это чудо, что я забеременела&quot;. 46-летняя звезда украинского ТВ впервые станет мамойИнна Шевченко (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

"У меня экстракорпоральное оплодотворение (процесс, при котором яйцеклетки оплодотворяются сперматозоидами вне женского организма, в лабораторных условиях. - Ред.). Дело в том, что до 44 лет мне ни один гинеколог никогда не говорил, что стоит поспешить. В Украине я проверялась, мой муж проверялся, и никто не акцентировал, что надо быстрее, скажем так, беременеть не натуральным путем...", - поделилась знаменитость.

Она вспомнила, что после 38 лет у женщин начинает снижаться фертильность, а после 43 - шансы резко падают.

"...Потому что после 38-ми идет первое падение детородной функции у женщины, а после 43-х - резкий спад, буквально до 5% шансов. Я начала консультироваться с французскими врачами, потом началось полномасштабное вторжение, мы год находились в большом шоке...", - вспоминает Шевченко.

&quot;Это чудо, что я забеременела&quot;. 46-летняя звезда украинского ТВ впервые станет мамойИнна Шевченко с мужем(фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

После некоторой паузы, пара все же решила действовать.

"И только через год решили, что надо ускорять эти процессы. Мы пошли к репродуктологу, и он говорит: "Вам 44, если бы вы пришли в 43, у вас бы было гораздо больше шансов. А так - 5%", - говорит звезда.

Несмотря на предложения врачей сделать все проще - с помощью донорской яйцеклетки, Инна настаивала на своем.

"Мне предлагали взять донорскую яйцеклетку, потому что так будет проще. Но я не захотела и таки настаивала на том, что будем пробовать с моими. Тем более, у меня были хорошие анализы. Нам действительно повезло, что у нас получилось. А получилось у нас с третьей попытки. И это реально просто чудо", - поделилась ведущая.

Шевченко признается, что путь к беременности был очень изнурительным - и морально, и физически, и финансово.

&quot;Это чудо, что я забеременела&quot;. 46-летняя звезда украинского ТВ впервые станет мамойИнна Шевченко (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

Бывали моменты, когда казалось, что все удалось, но потом наступало новое разочарование. Однако она не сдавалась, потому что рядом был ее муж, который всегда поддерживал.

Она подчеркнула, что в их семье именно она - та, кто верит в чудеса, а муж полагается больше на логику и цифры.

Но несмотря на различие в мировоззрениях, он ни разу не оставил ее наедине с борьбой.

Долгие годы попыток зачать ребенка отразились и на внешности ведущей. Она принимала гормоны на протяжении двух лет, что привело к набору веса и потере прежней формы.

&quot;Это чудо, что я забеременела&quot;. 46-летняя звезда украинского ТВ впервые станет мамойИнна Шевченко (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

Однако со временем Инна научилась принимать себя новую. Когда начал округляться животик, она почувствовала другое отношение к собственному телу.

"Когда почувствовала толчки, связь с малышом внутри, совсем по-другому начала воспринимать свое тело. Сейчас я смотрю на него как на что-то материнское, которое не столько для красоты, сколько для создания жизни. Сейчас совершенно иначе воспринимаю свои объемы. Мне даже приятно чувствовать себя такой", - рассказала ведущая.

Что известно об Инне Шевченко

Инна более 10 лет была ведущей "Фактов" на ICTV. Ее график был специфическим - неделя работы, две - отдыха, во время которых она летала к мужу во Францию.

&quot;Это чудо, что я забеременела&quot;. 46-летняя звезда украинского ТВ впервые станет мамойИнна Шевченко (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

Именно там она и встретила войну, и решила остаться.

Кстати, во Франции Инна вышла замуж за Лорана Жави. Из-за этого у нее сразу три официальные фамилии, которые употребляются в разных документах.

"У меня украинский паспорт до сих пор, как и заграничный, на фамилию Шевченко. Моя девичья фамилия Яценко фигурирует в документах о бракосочетании, потому что там я выходила замуж как Яценко. В страховых документах очень часто фигурирует фамилия Шевченко-Яценко. Иногда фигурирует фамилия мужа - Жави, потому что они хотят меня как-то привязать к Франции, и иногда пишут Шевченко-Жави или Жави-Шевченко. Во французской базе фигурируют все три фамилии, и я могу ими пользоваться", - поделилась телеведущая.

&quot;Это чудо, что я забеременела&quot;. 46-летняя звезда украинского ТВ впервые станет мамойИнна Шевченко с мужем (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

Кроме всего, Инна не остановилась только на телевидении. Она развивает сразу два бизнеса - имеет собственный бренд женской одежды и магазин, где продает винтаж и антикварные вещи из Франции.

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