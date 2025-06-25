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"Це диво, що я завагітніла". 46-річна зірка українського ТБ вперше стане мамою

Середа 25 червня 2025 14:17
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"Це диво, що я завагітніла". 46-річна зірка українського ТБ вперше стане мамою Інна Шевченко (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)
Автор: Іванна Пашкевич

46-річна відома українська телеведуча Інна Шевченко, яка багато років була обличчям програми "Факти" на каналі ICTV, вперше стане мамою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для проєкту “Коротко про”.

Інна розповіла, що пройшла непростий шлях до материнства, який включав штучне запліднення та багато емоційних моментів.

Вона завагітніла завдяки екстракорпоральному заплідненню - і це сталося тільки з третьої спроби.

Лікарі не давали великих шансів, і навіть пропонували скористатися донорською яйцеклітиною. Але вона відмовилася.

&quot;Це диво, що я завагітніла&quot;. 46-річна зірка українського ТБ вперше стане мамоюІнна Шевченко (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

"У мене екстракорпоральне запліднення (процес, при якому яйцеклітини запліднюються сперматозоїдами поза жіночим організмом, в лабораторних умовах. - Ред.). Річ у тім, що до 44 років мені жоден гінеколог ніколи не казав, що варто поспішити. В Україні я перевірялася, мій чоловік перевірявся, і ніхто не акцентував, що треба швидше, скажімо так, вагітніти не натуральним шляхом...", - поділилася знаменитість.

Вона згадала, що після 38 років у жінок починає знижуватися фертильність, а після 43 - шанси різко падають.

"...Бо після 38-ми іде перше падіння дітородної функції у жінки, а після 43-х - різкий спад, буквально до 5% шансів. Я почала консультуватися з французькими лікарями, потім почалося повномасштабне вторгнення, ми рік перебували у великому шоці...", - пригадує Шевченко.

&quot;Це диво, що я завагітніла&quot;. 46-річна зірка українського ТБ вперше стане мамоюІнна Шевченко з чоловіком(фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

Після деякої паузи, пара все ж вирішила діяти.

"І лише через рік вирішили, що треба прискорювати ці процеси. Ми пішли до репродуктолога, і він каже: "Вам 44, якби ви прийшли в 43, у вас би було набагато більше шансів. А так - 5%", - каже зірка.

Попри пропозиції лікарів зробити все простіше - за допомогою донорської яйцеклітини, Інна наполягала на своєму.

"Мені пропонували взяти донорську яйцеклітину, бо так буде простіше. Але я не захотіла і таки наполягала на тому, що будемо пробувати з моїми. Тим паче, в мене були гарні аналізи. Нам дійсно пощастило, що в нас вийшло. А вийшло в нас з третьої спроби. І це реально просто диво", - поділилася ведуча.

Шевченко зізнається, що шлях до вагітності був дуже виснажливим - і морально, і фізично, і фінансово.

&quot;Це диво, що я завагітніла&quot;. 46-річна зірка українського ТБ вперше стане мамоюІнна Шевченко (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

Бували моменти, коли здавалося, що все вдалося, але потім наступало нове розчарування. Однак вона не здавалася, бо поруч був її чоловік, який завжди підтримував.

Вона наголосила, що в їхній родині саме вона - та, хто вірить у дива, а чоловік покладається більше на логіку й цифри.

Але попри відмінність у світоглядах, він жодного разу не залишив її наодинці з боротьбою.

Довгі роки спроб зачати дитину відбилися й на зовнішності ведучої. Вона приймала гормони протягом двох років, що призвело до набору ваги та втрати колишньої форми.

&quot;Це диво, що я завагітніла&quot;. 46-річна зірка українського ТБ вперше стане мамоюІнна Шевченко (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

Проте з часом Інна навчилася приймати себе нову. Коли почав округлятися животик, вона відчула інше ставлення до власного тіла.

"Коли відчула поштовхи, зв'язок з малюком всередині, зовсім по-іншому почала сприймати своє тіло. Зараз я дивлюся на нього як на щось материнське, яке не стільки для краси, скільки для створення життя. Нині абсолютно інакше сприймаю свої об'єми. Мені навіть приємно відчувати себе такою", - розповіла ведуча.

Що відомо про Інну Шевченко

Інна понад 10 років була ведучою "Фактів" на ICTV. Її графік був специфічним - тиждень роботи, два - відпочинку, під час яких вона літала до чоловіка у Францію.

&quot;Це диво, що я завагітніла&quot;. 46-річна зірка українського ТБ вперше стане мамоюІнна Шевченко (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

Саме там вона й зустріла війну, і вирішила залишитися.

До речі, у Франції Інна вийшла заміж за Лорана Жаві. Через це в неї одразу три офіційні прізвища, які вживаються в різних документах.

"У мене український паспорт досі, як і закордонний, на прізвище Шевченко. Моє дівоче прізвище Яценко фігурує в документах про одруження, бо там я виходила заміж як Яценко. У страхових документах дуже часто фігурує прізвище Шевченко-Яценко. Іноді фігурує прізвище чоловіка - Жаві, бо вони хочуть мене якось прив'язати до Франції, й іноді пишуть Шевченко-Жаві чи Жаві-Шевченко. У французькій базі фігурують всі три прізвища, і я можу ними користуватись", - поділилася телеведуча.

&quot;Це диво, що я завагітніла&quot;. 46-річна зірка українського ТБ вперше стане мамоюІнна Шевченко з чоловіком (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)

Крім усього, Інна не зупинилася лише на телебаченні. Вона розвиває одразу два бізнеси - має власний бренд жіночого одягу та магазин, де продає вінтаж і антикварні речі з Франції.

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