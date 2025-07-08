Эти фильмы-боевики сделают ваш вечер ярче: здесь юмор, экшн и неожиданные повороты

"Семейный план"

Жизнь обычного семьянина переворачивается с ног на голову, когда он вынужден снова вернуться к своему секретному прошлому. Безумные приключения, семейные ценности и юмор гарантированы.



"Ролевые игры"

Семейная жизнь пары из Нью-Джерси кардинально меняется, когда муж узнает невероятный секрет. Оказывается, его возлюбленная живет тайной жизнью наемной убийцы.



"Никто"

Интенсивный экшн о семьянине, в котором разочаровывается семья. Один случай заставил родных думать о мужчине плохо. Однако они еще не знают, что за спокойным фасадом скрывается темное прошлое, которое вот-вот вырвется на волю.



"Шпион, который меня бросил"

Две тридцатилетние лучшие подруги из Лос-Анджелеса оказываются втянуты в международный заговор. Когда бывший парень Одри появляется в их квартире с командой смертоносных убийц на хвосте, им приходится вступить в бой.



"Копы на подхвате"

Детективы-неудачники пытаются вырваться из тени успешных коллег. Узнав об одном из крупнейших преступлений, они решают взяться за раскрытие дела. Но удастся ли им разоблачить преступников и не попасть в беду?