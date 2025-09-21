Все сгорело. Участница "МастерШеф-16" осталась без квартиры из-за российского обстрела Одессы

Участница шоу "МастерШеф-16" Екатерина Дубчак осталась без жилья из-за российской атаки на Одессу. В ее дом попал дрон-камикадзе, в результате чего сгорела квартира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пятого выпуска "МастерШеф".

Екатерина Дубчак потеряла жилье из-за атаки РФ

Трагедия произошла ночью 10 июня, когда Одессу атаковали десятками "шахедов".

По словам Дубчак, дрон полностью уничтожил часть здания. Больше всего пострадала комната, где спала мама: там обвалился потолок, выгорели стены и мебель.

"Пока что нам негде жить. Мой дом сгорел. Мы собираем документы и ждем, что нам скажет комиссия: можно ли восстанавливать дом на том месте, или предоставят какое-то другое жилье", - рассказала она на съемках проекта.

В Instagram Екатерина сразу после атаки опубликовала видео с горящим домом. На следующий день семья начала убирать завалы.

"Сегодня разбираем завалы, выбрасываем обгоревшие и поврежденные вещи, стекло. Спасибо каждому, кто неравнодушен к нашему горю", - писала она.

Екатерина Дубчак потеряла квартиру после атаки РФ (скриншот)

Девушка сообщила, что ждала решения комиссии относительно судьбы дома.

"Сейчас мы в ожидании комиссии, которая сообщит нам о дальнейшей судьбе: либо мы сможем отстроить свои дома, либо нас снесут", - отмечала Екатерина.

В конце концов жителям разрешили восстанавливать здание, но за свой счет.

"Мы подали все необходимые документы на возмещение, их будут рассматривать около трех недель. Когда мы получим все необходимые согласия и разрешения, возможно, если в городском бюджете будут средства, нам возместят убытки. Это может длиться месяцами. А пока нам негде жить", - пояснила участница нового сезона "МастерШеф".

Екатерина Дубчак потеряла квартиру после атаки РФ (скриншот)

Не дожидаясь официальной помощи, Дубчак вместе с семьей собственноручно взялась за ремонт.

Она показывала подписчикам, как восстанавливает дом: красит стены, монтирует гипсокартон, обрабатывает деревянные рейки после пожара.

"Я надеюсь только на лучшее! Здесь такая красота намечается!" - написала она.

Атака на Одессу 10 июня

По данным мэра Одессы Геннадия Труханова и главы ОГА Олега Кипера, во время ночной атаки погибли два человека, еще девять получили ранения.

Дроны повредили жилые дома, роддом, станцию скорой помощи, частную клинику, спорткомплекс, зоопарк, здание вокзала и десятки авто.

Также пострадал областной Государственный архив, доступ к документам там временно закрыли из-за работы пиротехников.