Украинцы купили квартиру фуд-продюсеру "МастерШеф", чей дом разрушила РФ: она не сдержала слез

Четверг 07 августа 2025 21:48
Украинцы купили квартиру фуд-продюсеру "МастерШеф", чей дом разрушила РФ: она не сдержала слез Владимир Ярославский купил квартиру бывшему фуд-продюсеру "МастерШеф" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В июне бывший фуд-продюсер шоу "МастерШеф" Настя потеряла жилье из-за ракетного удара: снаряд попал в ее подъезд, а сама девушка оказалась в реанимации. Но менее чем за два месяца она получила неожиданную поддержку - украинцы объединились, чтобы подарить ей новый дом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram ресторатора Владимира Ярославского.

Украинцы подарили су-шефу Насте квартиру

"Мы купили Насте квартиру! И до сих пор как-то не верится, что это действительно произошло", - написал он, добавив к посту видео вручения ключей.

На кадрах Настя, держа их в руках, не сдерживает слез.

К инициативе присоединились сотни неравнодушных - одни переводили средства, другие распространяли сообщения или присылали слова поддержки.

Часть суммы собрали через "банк", другую - передали постоянные посетители ресторанов Ярославского.

Украинцы купили квартиру фуд-продюсеру &quot;МастерШеф&quot;, чей дом разрушила РФ: она не сдержала слезВладимир Ярославский купил квартиру бывшему фуд-продюсеру "МастерШеф" (скриншот)

Сам шеф-повар подчеркивает, что это были простые люди, которые помогли "тихо, без имен".

"Именно благодаря этой поддержке сейчас я передаю Насте ключи от новой квартиры. И очень надеюсь, что именно здесь она снова сможет почувствовать себя дома", - отметил Ярославский.

Он также подчеркнул, что дело не в одном человеке, а в силе сообщества, которое способно менять жизнь.

"Мне очень хочется, чтобы эта история не выглядела, как нечто особенное или исключительное. Чтобы никто не спрашивал: "Почему именно ей помогли?", потому что дело не в этом. Это пример того, что мы не только можем изменить чью-то жизнь, когда объединяемся, но и историю целой страны", - добавил он.

Украинцы купили квартиру фуд-продюсеру &quot;МастерШеф&quot;, чей дом разрушила РФ: она не сдержала слезВладимир Ярославский купил квартиру бывшему фуд-продюсеру "МастерШеф" (скриншот)

Напомним, 17 июня вражеский обстрел разрушил подъезд в Соломенском районе Киева, где жила Настя.

В результате атаки погибли 16 человек, еще 134 получили ранения.

Ярославский, который много лет работал с Настей, решил не оставлять коллегу в беде и инициировал сбор средств на новую квартиру.

"Я знал, что как руководитель не могу оставить ее один на один с этой бедой, и мне было очень важно помочь хотя бы в чем-то. Но больше всего меня поразило то, что ее не оставили и вы - большое комьюнити коллег, гости наших ресторанов и даже те, кто совсем не был с ней знаком, а просто увидел эту историю и откликнулся так искренне, будто она была вам близким человеком", - написал Владимир.

Читайте РБК-Украина в Google News
МастерШеф Володимир Ярославський Война в Украине
