Звезда "МастерШеф" Ольга Мартыновская раскрыла, за сколько арендует жилье в центре Киева
Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала свою квартиру в элитном ЖК Киева и раскрыла стоимость аренды.
Как сообщает РБК-Украина, подробностями проживания звезда кулинарного шоу поделилась в новом выпуске "По Хатам".
Сколько Мартыновская платит за аренду в Киеве
Квартира имеет 44 квадратных метра. Она однокомнатная. В общем месяц проживания стоит 1500 долларов, что в национальной валюте составляет 61 867 гривен.
Однако Мартыновская платит гораздо меньше. Дело в том, что это жилье принадлежит ее близкому другу, который живет за границей.
"Я снимаю по очень и очень лояльной цене. И он знает, что я собираю на собственную квартиру, поэтому пошел на уступки. Говорит: "Вот давай ты мне будешь платить 500. А, и собирай на свою и скорее ушивайся", - пояснила она.
Мартыновская в съемной квартире (скриншот)
Сколько платит за коммунальные услуги
По ее словам, летом сумма составляет примерно 3-5 тысяч гривен. Все зависит от того, насколько активно используется кондиционер.
А вот зимой платежки могут достигать около 8 тысяч гривен. По мнению Ольги, такие суммы являются типичным для столичного жилья в центре города.
"В центре во всех ЖК, и не таких новых, коммуналка дорого стоит на самом деле", - отметила она.
Какую квартиру будет покупать Мартыновская
Звезда "МастерШеф" призналась, что уже на пути к покупке собственного жилья в этом же жилом комплексе. Она внесла задаток и много работает, чтобы воплотить мечту в жизнь.
"Хочу покупать большую, на 100 квадратов. Сейчас много работаю, беру кредит, скребу средства, чтобы наконец иметь собственное жилье", - поделилась она.
Мартыновская взвешенно подошла к решению о покупке квартиры, когда в стране продолжается война.
"Я уверенно приняла это решение. Хочу свои стены, хочу хотя бы какую-то уверенность, что все будет хорошо. Мы остаемся дома, будем жить, моя дочь здесь будет расти и станет классной гражданкой этого государства", - отметила она.
Ольга Мартыновская с дочкой (фото: instagram.com/olga_martynovska)
Она мечтает создать комфорт для себя и своей дочери, которая никогда не имела собственной комнаты. Именно поэтому в новом жилье будут детская и два санузла, а также много пространства.
"Мы всегда спали в одной комнате, в одной кровати. Теперь у нее будет комната, а у меня - единое пространство: кухня, гостиная. Окна на 10-м этаже панорамные, выходящие на город. Хочу видеть закаты, свет. Когда все это будет сделано, я смогу наконец-то отдохнуть, успокоиться и насладиться результатом", - поделилась она.
Отметим, что данный выпуск снимался за неделю до премьеры. В ночь на 28 августа квартира Мартыновской пострадала вследствие российского ракетного удара о столице.
"Еще раз сюр. Неделю назад снимали у меня в квартире. Я говорю "хочу ну хоть в чем-то стабильности, в собственных стенах..." Вот сказала, будто забыла, где и в какое время живу. Однако они быстро об этом напомнили", - написала Ольга в Instagram.
"Прилет" был рядом, в результате чего повылетали окна. К счастью, дома никого не было.
