ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Звезда "МастерШеф" Ольга Мартыновская раскрыла, за сколько арендует жилье в центре Киева

Четверг 28 августа 2025 22:35
UA EN RU
Звезда "МастерШеф" Ольга Мартыновская раскрыла, за сколько арендует жилье в центре Киева Мартыновская мечтает о собственном жилье и уже активно собирает деньги (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала свою квартиру в элитном ЖК Киева и раскрыла стоимость аренды.

Как сообщает РБК-Украина, подробностями проживания звезда кулинарного шоу поделилась в новом выпуске "По Хатам".

Сколько Мартыновская платит за аренду в Киеве

Квартира имеет 44 квадратных метра. Она однокомнатная. В общем месяц проживания стоит 1500 долларов, что в национальной валюте составляет 61 867 гривен.

Однако Мартыновская платит гораздо меньше. Дело в том, что это жилье принадлежит ее близкому другу, который живет за границей.

"Я снимаю по очень и очень лояльной цене. И он знает, что я собираю на собственную квартиру, поэтому пошел на уступки. Говорит: "Вот давай ты мне будешь платить 500. А, и собирай на свою и скорее ушивайся", - пояснила она.

Звезда &quot;МастерШеф&quot; Ольга Мартыновская раскрыла, за сколько арендует жилье в центре КиеваМартыновская в съемной квартире (скриншот)

Сколько платит за коммунальные услуги

По ее словам, летом сумма составляет примерно 3-5 тысяч гривен. Все зависит от того, насколько активно используется кондиционер.

А вот зимой платежки могут достигать около 8 тысяч гривен. По мнению Ольги, такие суммы являются типичным для столичного жилья в центре города.

"В центре во всех ЖК, и не таких новых, коммуналка дорого стоит на самом деле", - отметила она.

Какую квартиру будет покупать Мартыновская

Звезда "МастерШеф" призналась, что уже на пути к покупке собственного жилья в этом же жилом комплексе. Она внесла задаток и много работает, чтобы воплотить мечту в жизнь.

"Хочу покупать большую, на 100 квадратов. Сейчас много работаю, беру кредит, скребу средства, чтобы наконец иметь собственное жилье", - поделилась она.

Мартыновская взвешенно подошла к решению о покупке квартиры, когда в стране продолжается война.

"Я уверенно приняла это решение. Хочу свои стены, хочу хотя бы какую-то уверенность, что все будет хорошо. Мы остаемся дома, будем жить, моя дочь здесь будет расти и станет классной гражданкой этого государства", - отметила она.

Звезда &quot;МастерШеф&quot; Ольга Мартыновская раскрыла, за сколько арендует жилье в центре КиеваОльга Мартыновская с дочкой (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Какую квартиру будет покупать Мартыновская

Она мечтает создать комфорт для себя и своей дочери, которая никогда не имела собственной комнаты. Именно поэтому в новом жилье будут детская и два санузла, а также много пространства.

"Мы всегда спали в одной комнате, в одной кровати. Теперь у нее будет комната, а у меня - единое пространство: кухня, гостиная. Окна на 10-м этаже панорамные, выходящие на город. Хочу видеть закаты, свет. Когда все это будет сделано, я смогу наконец-то отдохнуть, успокоиться и насладиться результатом", - поделилась она.


Отметим, что данный выпуск снимался за неделю до премьеры. В ночь на 28 августа квартира Мартыновской пострадала вследствие российского ракетного удара о столице.

"Еще раз сюр. Неделю назад снимали у меня в квартире. Я говорю "хочу ну хоть в чем-то стабильности, в собственных стенах..." Вот сказала, будто забыла, где и в какое время живу. Однако они быстро об этом напомнили", - написала Ольга в Instagram.

"Прилет" был рядом, в результате чего повылетали окна. К счастью, дома никого не было.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Массированный удар по Киеву: количество погибших превысило 20 человек
Массированный удар по Киеву: количество погибших превысило 20 человек
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы