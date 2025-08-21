"Во мне говорила злость". Как Розовый отреагировал на скандал после интервью с Раминой (видео)

Что сказал Розовый о скандальном фрагменте из интервью

На этапе подготовки к премьере близкие советовали ему убрать слова об интимных предпочтениях бывшей жены. Однако он решил их оставить.

"Рамина мне говорила два раза. Девушка говорила, мама, друзья. Все говорили, чтобы этот фрагмент удалить. Но я настаивал, чтобы он остался", - отметил он.

В другой сторис Виктор объяснил, что его откровенность далеко не всегда находит понимание.

"Я просто очень прямолинейный - это не всем нравится", - сказал он.

Розовый об интервью (скриншот)

Что сказала Рамина о скандале вокруг интервью

На журналистку "полился" немалый хейт за публикацию откровенного разговора.

В конце концов она объяснила, что предупреждала гостя о чувствительности его слов.

Она также призналась, что именно он стал инициатором удаления видео.

"Причина удаления - смс от Виктора: "Рамина, я был не прав. Пожалуйста, удалите фрагмент, где я рассказываю об интимных подробностях нашей жизни. Это были эмоции. Во мне говорила злость", - написала она.

Рамина о скандальном интервью (скриншот)

Какими словами Виктор разозлил сеть

Напомним, накануне вышло интервью военного журналистке Рамине, в котором он в частности раскрыл свою правду об отношениях с бывшей женой Ольгой Мерзликиной.

В начале разговора Виктор признался, что его не устраивала близость в 13-летних отношениях. Наибольшее возмущение в сети вызвали слова о предпочтениях девушки.

"Давай, вот так мажь вареник час времени. Я говорю, что мне это не нравится. Но все равно это делал, потому что она меня просила. Потому что это партнерша моя была", - заявил тогда он.

В конце концов грубое высказывание удалили и перезалили обновленную версию.