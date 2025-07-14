Беременная Рианна впервые вышла в свет с двумя сыновьями (фото)

В Лос-Анджелесе состоялась премьера анимационного сериала "Смурфики", которую посетила американская певица и актриса Рианна. На мероприятие беременная звезда пришла не одна, а вместе со своими двумя сыновьями - Рзой Этелстоном и Райотом Роузом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Рианна вышла на публику с сыновьями

На красной дорожке 37-летняя жена рэпера A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Этеластон Майерс) появилась в эффектном образе: она выбрала облегающее шоколадное платье с кружевным верхом и пышной юбкой в пол, которое красиво подчеркнуло округлые формы.

Образ дополнила кожаная куртка, добавив немного дерзости к ее нежному луку.

Оба мальчика выглядели также очень стильно. Младший сидел у мамы на коленях - он был одет в белые шорты, белую рубашку, сверху - вязаный зеленый кардиган, на ножках - белые носки и классические черные туфли.

Рианна с детьми (фото: Getty Images)

Волосы собраны в маленький аккуратный пучок - образ нежный и трогательный.

Старший сын держал Рианну за руку. Он был в белоснежной рубашке с легко завязанной розовой лентой вместо галстука, широких оливковых брюках с накладными карманами и модной серебряной цепочкой на поясе.

Дополняли образ черные туфли, а распущенные кудри придавали виду игривости и характера.

Образы детей гармонично сочетались между собой и дополняли изысканный, но в то же время расслабленный стиль их звездной мамы.

Рианна с детьми (фото: Getty Images)

Фото с премьеры мгновенно облетели сеть, а издание Daily Mail отметило - это первый публичный выход знаменитости сразу с двумя сыновьями.

Что известно о двух сыновьях Рианны

В откровенном интервью Рианна признавалась, что сначала не планировала создавать с A$AP Rocky большую семью, по крайней мере не до того, как отношения будут официально оформлены. Однако новость о беременности в 2022 году вызвала у нее только радость.

"Я всегда думала, что сначала будет брак, а потом ребенок. Но кто сказал, что все должно быть именно так? Я точно не позволю этому пониманию помешать мне быть мамой", - говорила певица.

О своей первой беременности артистка не делала громких заявлений. Все стало известно после того, как ее сфотографировали папарацци во время прогулки - округлый животик не оставлял пространства для сомнений.

Впоследствии звезда подтвердила, что ждет первого ребенка от A$AP Rocky. Пара стала родителями в мае 2022 года.

Рианна с детьми (фото: instagram.com/badgalriri)

Имя сына звезды долго не разглашали - почти год поклонники оставались в неведении.

Лишь позже стало известно, что малыша назвали RZA Athelston Mayers (Риза Ателастон Майерс) - в честь лидера культовой группы Wu-Tang Clan.

В 9 месяцев мальчик вместе с родителями украсил обложку журнала Vogue.

О второй беременности Рианна рассказала уже совсем по-другому - масштабно и символично.

Во время выступления в перерыве Супербоула 2023 года певица появилась на сцене в ярко-красном обтягивающем комбинезоне, который четко очерчивал ее формы. 1 августа 2023 года звездная пара снова стала родителями - на этот раз родился мальчик, по имени Риот Роуз.

И о третьей беременности звезда сообщила не менее эффектно. На нынешнем Met Gala 2025 Рианна вышла на красную дорожку в стильном костюме, который четко подчеркивал ее округлый животик, подтвердив, что их с A$AP Rocky семья снова ждет пополнения.

Рианна (фото: Getty Images)