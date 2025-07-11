Евгений Кот умилил фото с крещения дочери в ее первый день рождения
Известный хореограф Евгений Кот поделился трогательными фото крещения своей дочери Лели, которой вчера исполнился один годик.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместный пост Кота со своей женой Натальей Татаринцевой в Instagram.
Евгений Кот окрестил дочь
"10.07.25 - крещение нашего цветочка. Кот Леля Евгеньевна", - написали молодые родители.
Также они опубликовали серию фото с дочкой во время таинства крещения. Для этого мероприятия семья выбрала наряды светлого оттенка.
Супруга хореографа выбрала платье-вышиванку с широкими объемными рукавами, собранными на манжетах. На рукавах видна деликатная вышивка - колоски пшеницы, которые придают национального колорита и торжественности.
Супруга Кота с дочкой (фото: instagram.com/kot_jenya)
Свой образ Татаринцева дополнила бежевыми босоножками на высоких каблуках, распущенными волосами и естественным макияжем.
Евгений Кот одет в белую льняную рубашку свободного кроя с вышитыми колосками, а также светло-серые штаны. Его образ сдержанный, элегантный и очень гармонично сочетается с образом супруги, создавая целостную пару.
Семья выбрала стильные наряды (фото: instagram.com/kot_jenya)
Дочка звездного семейства одета в светлое платье-боди с вышитыми цветами лаванды. На ножках малышки розовые босоножки, что придает яркий, милый акцент к ее светлому образу.
Евгений Кот показал фото с дочкой Лелей во время крещения (фото: instagram.com/kot_jenya)
Как отреагировали в сети
Фолловери хореографа тут же принялись комментировать важное событие в семье Евгения Кота:
- "Как же папа любит дочку"
- "Какая она у вас. Такие дети рождаются в любви!"
- "Поздравляю! Красивые фото"
- "Так на папу похожа"
- "Поздравляю, пусть будет под Божьей опекой ваша Леличка".
Евгений Кот с дочкой (фото: instagram.com/kot_jenya)
Напомним, Евгений Кот и Наталья Татаринцева в течение четырех лет не могли стать родителями.
Чемпионка Украины по художественной гимнастике и четырехкратная чемпионка мира по спортивному пилону признавалась, что забеременеть ей мешали проблемы со здоровьем, вызванные многолетними нагрузками в профессиональном спорте.
Врачи даже ставили Наталье диагноз "бесплодие", но супруги не сдавались и настойчиво шли к своей величайшей мечте - родить ребенка. И 10 июля 2024 года у пары родилась дочь Леля.
Вас также может заинтересовать
- Бывшая Дзидзьо рассекретила имя новорожденного сына
- Возлюбленный-воин Леси Никитюк честно высказался про первые недели в роли отца
- Елена-Кристина Лебедь заинтриговала "беременным" животиком.