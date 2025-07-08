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Бывшая Дзидзьо рассекретила имя новорожденного сына

Вторник 08 июля 2025 19:12
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Бывшая Дзидзьо рассекретила имя новорожденного сына Певица Slavia с мужем и сыном (фото: instagram.com/slavia_official)
Автор: Катерина Собкова

Певица Slavia (Ярослава Притула), бывшая жена Дзидзьо, которая месяц назад впервые стала мамой, рассекретила имя новорожденного сына.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Певица Slavia рассекретила имя сына

"Нам сегодня 1 месяц. Официально зарегистрированный гражданин Украины Лев Андреевич, в жизни просто Лео", - отметила она в публикации.

Она рассказала, что ее супруг, бизнесмен Андрей Павлюк хотел назвать сына необычным именем Атлас.

"Папа хотел назвать Атлас, мама - Лев. Думали весь месяц. Провели опрос в семье. В результате папа поддался", - написала она.

Также певица показала, как они проводят досуг всей семьей.

Кто такая Slavia

Ярослава Притула была долгое время в отношениях с популярным артистом Dzidzio (Михаилом Хомой). Через 8 лет официального брака пара развелась, однако осталась в хороших отношениях.

В 2020 году Ярослава начала сольную карьеру под псевдонимом Slavia - тогда она представила песню "Я тобі не мамка".

Еще будучи в браке с артистом она встретила Андрея Павлюка - бизнесмена из Житомира, который занимается изделиями из камня и дерева.

А уже в 2025 году Славия вернулась на сцену с песней "Дівка з перцем" и огорошила фанов - она беременна.

Со своим возлюбленным она планировала пожениться необычным способом - в приложении "Дія". Однако система предложила им дату аж на 2026 год или на июль 2025-го. Но пара планировала узаконить отношения до появления ребенка.

Впоследствии они поженились в одном из загсов в Житомире 7 июня, а 8 июня родился их сын.

Славия уже успела показать фигуру после родов.

Бывшая Дзидзьо рассекретила имя новорожденного сына

Певица Slavia с мужем и сыном (фото: instagram.com/slavia_official)

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