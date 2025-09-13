"Выбор есть всегда": Розовый ответил на интервью бывшей после скандала с деньгами

Комик Виктор Розовый отреагировал на заявления своей бывшей жены Ольги Мерзликиной, которая объяснила ситуацию со сборами средств на его лечение. После громких заявлений и обвинений ветеран вспомнил скандальный кейс Назария Гусакова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый пост из Instagram комика.

Как отреагировал Розовый

"С тем, какой я аморальный человек, мы разобрались, еще бы разобраться с отчетами по деньгам, но как говорила Ольга в интервью Маше Ефросининой - выбор есть всегда: можно предоставлять, а можно и не предоставлять", - написал Виктор.

При этом он вспомнил скандал вокруг Гусакова, подозреваемого в манипуляциях с деньгами, которые собирали ему на лечение.

"Оторванные из контекста скриншоты из "Монобанка" не очень проливают свет на ситуацию, особенно учитывая то, что и к Назарию Гусакову у них вопросов не было. Но что ж, выбор есть всегда", - добавил он.

Пост Розового (скриншот)

Что именно комик имел в виду, когда писал о выборе - он объяснять не стал.

В комментариях пользователи отреагировали на заявление Розового по-разному. Пользователи пишут:

"Витя, в такие моменты лучше уже молчать или хотя бы поблагодарить, что такая женщина была с тобой столько лет"

"Будь мужчиной, ты же воин в конце концов"

"Да, я полностью согласен с вами в вопросе средств!"

"Ваш конфликт это ваше дело, но отчетность по деньгам по сбору однозначно должна быть. Это ответственность перед всеми, кто донатил!"

"Боже, Витя, что ты хочешь доказать этим постом? Ты хочешь свою бывшую жену как-то попустить, оскорбить? Что бы ее посадили или что ты хочешь?".

Что говорила Мерзликина

Напомним, на днях бывшая жена Розового дала интервью Маше Ефросининой. На фоне скандальных заявлений своего "экса" она решила ответить на обвинения, которые выдвигал комик.

"У меня есть простое и естественное требование к моей бывшей жене - предоставить полную выписку с этого счета и отчет расходов. Все расходы со счета, который был предназначен для моего лечения и реабилитации должны стать публичными", - заявлял Розовый.

Мерзликина ответила на упреки бывшего и заявила, что уже прошла финмониторинг.

"Ко мне обратился "Монобанк" с финмониторингом, предоставить отчетность о целевом использовании денег из банков. Я предоставила всю отчетность. На что Монобанк мне ответил: "Спасибо. Пока не имеем никаких претензий по целевым расходам денег из банки". То есть у банка ко мне претензий нет", - сказала Ольга.

Полное интервью Ольги Мерзликиной