Рамина удалила интервью с Виктором Розовым после его заявления: какая причина

Среда 20 августа 2025 21:07
UA EN RU
Рамина удалила интервью с Виктором Розовым после его заявления: какая причина Виктор Розовый дал слишком искреннее интервью Рамине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Юморист и военнослужащий Виктор Розовый попал в центр внимания после своего интервью журналистке Рамине. В разговоре он слишком откровенно говорил о разрыве с бывшей женой Ольгой Мерзликиной после 13 лет отношений. В конце концов видео удалили и решили перезалить.

РБК-Украина рассказывает, какие слова Розового взбудоражили сеть и что стало причиной удаления интервью.

Что сказал Розовый в интервью Рамине

Он признался, что его не устраивала интимная близость с бывшей. И это подтолкнуло к измене. Таких было три: одна еще в отношениях до свадьбы, а другие две - во время службы на фронте.

Розовый очень открыто заговорил о предпочтениях экс-партнерши в постели. В частности ему не нравилось "мазать вареник". Рассказал и о своих желаниях, на которые девушка не захотела согласиться.

"Когда я просил ее сделать то, что я хочу, меня "послали", и я нашел человека, с которым это было", - отметил он.

В конце концов все это привело к их расставанию. Как рассказал Виктор, бывшая ему угрожала и шантажировала фото с девушками.

Также в интервью Розовый поделился мыслями о феминизме и ЛГБТК+ сообществе, чем не меньше разозлил зрителей. Однако не всем удалось досмотреть разговор до конца, поскольку видео удалили.

Почему удалили интервью: разъяснение Рамины

Она объяснила свое решение этическими соображениями и пообещала вернуть ролик.

Рамина удалила интервью с Виктором Розовым после его заявления: какая причинаРамина об интервью с Розовым (скриншот)

Впоследствии блогер подробнее объяснила в сториз, что все стороны согласились на публикацию разговора.

"Видео, которое вышло в обед, прошло несколько этапов фильтрации. Это моя проверка. Проверка гостя, бригады и определенных специалистов. Поэтому обвинять меня в том, что я выпустила видео без проверки нельзя", - заявила она.

Почему было удалено с моего личного канала - мое личное дело. Причины понятные для всех я объяснила в сообщениях. Те люди, которые заливают видео себе на ресурсы, вы рискуете потерять полностью ваш ресурс", - добавила она.

Стоит заметить, что накануне премьеры Виктор анонсировал выход разговора, опубликовав якобы скриншот общения с Ольгой. В сообщениях он заявил, что планирует быть откровенным относительно своих измен. А она напомнила о договоре и выразила нежелание выносить на публику "внутреннюю кухню".

Рамина удалила интервью с Виктором Розовым после его заявления: какая причинаРозовый показал переписку с бывшей (скриншот)

Как отреагировали в сети

Интервью вызвало жаркие дискуссии, в частности относительно уместности публикации столь откровенного разговора. Одни пользователи поддержали решение удалить ролик, другие расстроились, что не смогут посмотреть без цензуры.

Некоторые раскритиковали журналистку за то, что допустила к публикации разговор с освещением столь личных деталей. Также нашлись те, кто связывает удаление с послебрачным договором Розового о неразглашении подробностей отношений.

Как отреагировали (скриншоты)

При написании материала были использованы следующие источники: Instagram и Yotube-канал Рамины, Instagram Виктора Розового, комментарии пользователей.

