"Выбор есть всегда": Розовый ответил на интервью бывшей после скандала с деньгами

Комик Виктор Розовый отреагировал на заявления своей бывшей жены Ольги Мерзликиной, которая объяснила ситуацию со сборами средств на его лечение. После громких заявлений и обвинений ветеран вспомнил скандальный кейс Назария Гусакова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый пост из Instagram комика.
"С тем, какой я аморальный человек, мы разобрались, еще бы разобраться с отчетами по деньгам, но как говорила Ольга в интервью Маше Ефросининой - выбор есть всегда: можно предоставлять, а можно и не предоставлять", - написал Виктор.
При этом он вспомнил скандал вокруг Гусакова, подозреваемого в манипуляциях с деньгами, которые собирали ему на лечение.
"Оторванные из контекста скриншоты из "Монобанка" не очень проливают свет на ситуацию, особенно учитывая то, что и к Назарию Гусакову у них вопросов не было. Но что ж, выбор есть всегда", - добавил он.
Что именно комик имел в виду, когда писал о выборе - он объяснять не стал.
В комментариях пользователи отреагировали на заявление Розового по-разному. Пользователи пишут:
Напомним, на днях бывшая жена Розового дала интервью Маше Ефросининой. На фоне скандальных заявлений своего "экса" она решила ответить на обвинения, которые выдвигал комик.
"У меня есть простое и естественное требование к моей бывшей жене - предоставить полную выписку с этого счета и отчет расходов. Все расходы со счета, который был предназначен для моего лечения и реабилитации должны стать публичными", - заявлял Розовый.
Мерзликина ответила на упреки бывшего и заявила, что уже прошла финмониторинг.
"Ко мне обратился "Монобанк" с финмониторингом, предоставить отчетность о целевом использовании денег из банков. Я предоставила всю отчетность. На что Монобанк мне ответил: "Спасибо. Пока не имеем никаких претензий по целевым расходам денег из банки". То есть у банка ко мне претензий нет", - сказала Ольга.
Вас может заинтересовать
Бывшая жена Розового рассказала о ревности с его стороны
Почему Рамина удалила интервью с Розовым