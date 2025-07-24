От села до гламура. Кэнди Суперстар спустила 3 миллиона на "праздник года" с Никитюк, родео и Cartier

Как Кэнди Суперстар праздновала день рождения

"Я забыла о своем дне рождения. Серьезно. Была так погружена в работу, что вообще не планировала праздновать. А потом думаю: стоп. Я же всегда мечтала о громком, сумасшедшем, эффектном празднике. Ну так чего ждать? Я хочу жить сейчас. Я заслуживаю этого", - комментирует звезда.

Наталья откровенно признается: в детстве ее дни рождения ограничивались букетиком цветов с маминого огорода. Жизнь в селе и отсутствие финансов не позволяли празднований. Сегодня она наверстывает все с лихвой.

"Мы жили в селе, и денег на праздники не было. Никаких шариков, гостей или тортов. Просто цветы - и все. Но во мне с тех пор жила мечта: когда-то я буду жить ярко. И я сдержала слово перед той маленькой девочкой, которой была", - говорит девушка.

Кэнди Суперстар с Павлом Зибровым (фото предоставлено блогером)

Блогерша говорит, что идеи для вечеринки менялись. Сначала она мечтала о пати в стиле Netflix, где каждый гость приходил бы в образе любимого киногероя. Но в итоге победил Техас - атмосфера шерифов, лассо, пыли и музыки в стиле кантри.

Локацию празднования строили двое суток. Все - от салфеток до тиров - было выверено до деталей. Именинница не хотела банального банкета, ее целью было - полное погружение в атмосферу.

"Я обожаю культуру разных стран. А Америка - это про свободу, стиль, масштаб. Мне хотелось чего-то сильного, с характером. И ковбойская тема - это была прямая меткая стрела. Я не праздную, чтобы просто посидеть. Если делать, то так, чтобы "Вау!" - подчеркивает она.

Кэнди Суперстар отпраздновала день рождения (фото предоставлено блогершей)

Гостей встречали актеры в образах ковбоев на живых лошадях. На входе - проверка на аутентичность: ковбой или нет. Далее - тир, родео-бык, другие аттракционы и полностью построенный городок в стиле вестерна. Это не была стилизация - это была реальная декорация.

"Мы буквально перенесли гостей в мир Дикого Запада. Это было кино, только вживую", - рассказывает именинница.

Звездные сюрпризы: Никитюк, Зибров и Козловский

Самой большой сенсацией вечера стало появление ведущей - Леси Никитюк. Всего через месяц после родов, она появилась в эффектном ковбойском образе, провела вечер и даже подготовила персональную песню для именинницы.

"Все были в шоке. Леся - абсолютный эксклюзив. Никто не ожидал ее увидеть, еще и в такой форме, еще и в таком стиле", - в восторге делится Кэнди Суперстар.

Далее празднование продолжилось выступлениями украинских звезд. На сцену вышел Павел Зибров с легендарной песней "День рождения". А главным музыкальным подарком вечера стало выступление Виталия Козловского, который вместе с Кэнди исполнил "Пинаколаду", а во время задувания свечей - спел "Happy Birthday".

Кэнди Суперстар с Виталием Козловским (фото предоставлено блогершей)

Цена праздника - 3 миллиона гривен

Вечеринка обошлась 27-летней блогерше в сумасшедшие три миллиона гривен. Но для Кэнди это не расточительство - это жизненная позиция.

"Это не просто вечеринка. Это - мое кино, мой момент. У нас такая реальность, что никто не знает, будет ли завтра. Поэтому я хочу жить здесь и сейчас. И дарить себе радость", - говорит звезда.

Подарков было столько, что не поместились в авто. Кэнди до сих пор собирает их на следующий день. Среди самых ярких - очки Cartier Clash на 70 тысяч гривен от ученицы, которая стала подругой, песня от блогеров-миллионников Димы Варварука и Иры Пистрюги, десятки духов и вишлист, выполненный почти полностью.

"Это был мой день. И я сделала его именно таким, как мечтала еще с детства", - подытожила Вуглицкая.

Кэнди Суперстар отпраздновала день рождения 23 июля (фото: instagram.com/candy__superstar)

Отметим, что Кэнди Суперстар - одна из самых известных и богатых блогеров Украины. По данным Forbes, бизнес-машина инфлюенсерки принесла ее компаниям 23 миллиона гривен дохода в 2024 году.

В своих соцсетях она активно делится позитивом, правильным отношением к жизни и ценностями со своей аудиторией, вдохновляя и мотивируя людей.