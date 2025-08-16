Не оторваться! 5 спортивных сериалов с юмором и драмой, которые точно зацепят
От командных побед до личных испытаний - каждый эпизод этих сериалов затягивает с первых минут и дарит яркие эмоции.
РБК-Украина делится подборкой современных сериалов о спорте, которые стоит посмотреть.
"Король гольфа"
Комедийная драма о бывшем гольфисте, который после личных и профессиональных неудач берет под свое крыло 17-летнего игрока. История о дружбе, новом начале и создании новой семьи в спортивном мире.
"Тед Лассо"
Спортивный комедийный телесериал о тренере, которого, несмотря на недостаток опыта, назначают руководить английским футбольным клубом. Благодаря искренности и прекрасному чувству юмора Тед постепенно завоевывает доверие игроков, болельщиков и даже скептически настроенной владелицы клуба, которая стремится к его уничтожению.
"Плеймейкерша"
Главная героиня Айла внезапно возглавляет семейную баскетбольную команду. Наконец ее мечта осуществилась, но вместе с тем на нее свалились трудности, интриги игроков, тренеров и спонсоров.
"Кобра Кай"
Комедийная драма, посвященная боевому искусству каратэ. Легендарные Джонни Лоренс и Дэниел ЛаРуссо восстанавливают старое соперничество через собственные школы каратэ.
"Машина"
Напряженная драма о боксерском мире, где главный герой пытается вернуться на ринг после сокрушительного поражения. Тем временем его бывшая жена расследует опасные угрозы в мире бокса.
Вас также может заинтересовать:
- Романтические мелодрамы, от которых замирает сердце
- Комедийные фильмы, с которыми вы забудете обо всем вокруг
- Интересные сериалы про космос, которые держат в напряжении.