Не оторваться! 5 спортивных сериалов с юмором и драмой, которые точно зацепят

От командных побед до личных испытаний - каждый эпизод этих сериалов затягивает с первых минут и дарит яркие эмоции.

"Король гольфа"

Комедийная драма о бывшем гольфисте, который после личных и профессиональных неудач берет под свое крыло 17-летнего игрока. История о дружбе, новом начале и создании новой семьи в спортивном мире.



"Тед Лассо"

Спортивный комедийный телесериал о тренере, которого, несмотря на недостаток опыта, назначают руководить английским футбольным клубом. Благодаря искренности и прекрасному чувству юмора Тед постепенно завоевывает доверие игроков, болельщиков и даже скептически настроенной владелицы клуба, которая стремится к его уничтожению.



"Плеймейкерша"

Главная героиня Айла внезапно возглавляет семейную баскетбольную команду. Наконец ее мечта осуществилась, но вместе с тем на нее свалились трудности, интриги игроков, тренеров и спонсоров.



"Кобра Кай"

Комедийная драма, посвященная боевому искусству каратэ. Легендарные Джонни Лоренс и Дэниел ЛаРуссо восстанавливают старое соперничество через собственные школы каратэ.



"Машина"

Напряженная драма о боксерском мире, где главный герой пытается вернуться на ринг после сокрушительного поражения. Тем временем его бывшая жена расследует опасные угрозы в мире бокса.