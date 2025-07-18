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Топлес-модель украсит ринг во время боя Усика с Дюбуа: что о ней известно

Пятница 18 июля 2025 16:16
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Топлес-модель украсит ринг во время боя Усика с Дюбуа: что о ней известно Люкс Маккей (фото: instagram.com/luxmilamackay)
Автор: Иванна Пашкевич

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне 19 июля пройдет громкое событие - бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Кроме спортивной интриги, внимание зрителей привлечет и новая ринг-девушка - эффектная модель Люкс Маккей, которая уже успела завоевать немалое внимание в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Кто такая Люкс Маккей

Маккей живет в Лондоне, представлена модельным агентством Memo и имеет более 30 тысяч подписчиков в TikTok и Instagram.

Ее знают благодаря откровенным фото, в частности топлес, и закулисным видео, которые она регулярно публикует.

Топлес-модель украсит ринг во время боя Усика с Дюбуа: что о ней известноЛюкс Маккей (фото: instagram.com/luxmilamackay)

Накануне боя девушка показала, как готовится к событию.

"POV: У вас есть 24 часа, прежде чем вы будете в горячих штанах перед 90 000 зрителей ради Усика и Дюбуа", - подписала девушка видео в TikTok.

@luxmilamackay Who's readyyy #usykdubois2 #fyp vamos mis amores - Albha!

На одном из кадров, снятом во время бойцовской недели, Люкс вместе с другой ринг-герл Патрисией Еленой Типару завершает финальные тренировки в спортзале.

Стоит заметить, что это не первый подобный опыт для Маккей - она уже работала на боях под эгидой Queensberry Promotions, участвовала в турнирах MMA Lions Fighting Championship, а также снималась в рекламных кампаниях для бренда Конора Макгрегора Forged Irish Stout.

Люкс Маккей (фото: instagram.com/luxmilamackay)

Что касается главного события вечера - реванша Усика с Дюбуа - то их первая встреча состоялась в августе 2023 года в польском Вроцлаве.

Тогда Дюбуа отправил украинца на канвас в пятом раунде ударом, который рефери признал запрещенным.

Усик восстановился, взял инициативу в свои руки и завершил бой досрочно в девятом раунде.

С тех пор британец серьезно прибавил в технике и физической форме. В сентябре он одержал самую громкую победу в карьере, одолев Энтони Джошуа, и теперь стремится к реваншу.

Но Усик, который с тех пор дважды победил Тайсона Фьюри, настроен не менее решительно - украинский чемпион намерен в очередной раз подтвердить свой статус непобедимого.

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