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Топлес-модель прикрасить ринг під час бою Усика з Дюбуа: що про неї відомо

П'ятниця 18 липня 2025 16:16
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Топлес-модель прикрасить ринг під час бою Усика з Дюбуа: що про неї відомо Люкс Маккей (фото: instagram.com/luxmilamackay)
Автор: Іванна Пашкевич

На стадіоні "Вемблі" у Лондоні 19 липня пройде гучна подія - бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Окрім спортивної інтриги, увагу глядачів приверне й нова ринг-дівчина - ефектна модель Люкс Маккей, яка вже встигла завоювати чималу увагу в соцмережах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Хто така Люкс Маккей

Маккей живе в Лондоні, представлена модельним агентством Memo й має понад 30 тисяч підписників у TikTok та Instagram.

Її знають завдяки відвертим фото, зокрема топлес, та закулісним відео, які вона регулярно публікує.

Топлес-модель прикрасить ринг під час бою Усика з Дюбуа: що про неї відомоЛюкс Маккей (фото: instagram.com/luxmilamackay)

Напередодні бою дівчина показала, як готується до події.

"POV: У вас є 24 години, перш ніж ви будете в гарячих штанях перед 90 000 глядачів заради Усика й Дюбуа", - підписала дівчина відео у TikTok.

@luxmilamackay Who’s readyyy? #usykdubois2 #fyp vamos mis amores - Albha!

На одному з кадрів, знятому під час бійцівського тижня, Люкс разом з іншою ринг-герл Патрісією Оленою Тіпару завершує фінальні тренування в спортзалі.

Варто зауважити, що це не перший подібний досвід для Маккей - вона вже працювала на боях під егідою Queensberry Promotions, брала участь у турнірах MMA Lions Fighting Championship, а також знімалася в рекламних кампаніях для бренду Конора Макгрегора Forged Irish Stout.

Люкс Маккей (фото: instagram.com/luxmilamackay)

Що ж до головної події вечора - реваншу Усика з Дюбуа - то їхня перша зустріч відбулася у серпні 2023 року в польському Вроцлаві.

Тоді Дюбуа відправив українця на канвас у п’ятому раунді ударом, який рефері визнав забороненим.

Усик відновився, взяв ініціативу у свої руки та завершив бій достроково в дев’ятому раунді.

З того часу британець серйозно додав у техніці та фізичній формі. У вересні він здобув найгучнішу перемогу в кар'єрі, здолавши Ентоні Джошуа, і тепер прагне реваншу.

Та Усик, який відтоді двічі переміг Тайсона Ф’юрі, налаштований не менш рішуче - український чемпіон має намір вкотре підтвердити свій статус непереможного.

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