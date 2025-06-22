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Известный актер впервые стал отцом и тронул кадрами с маленьким сыном (фото и видео)

Воскресенье 22 июня 2025 16:06
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Известный актер впервые стал отцом и тронул кадрами с маленьким сыном (фото и видео) Павел Текучев (фото: instagram.com/pavlo_tekuchev)
Автор: Полина Иваненко

Актер Павел Текучев поделился радостной новостью. Супруга артиста, которому 21 июня исполнилось 29 лет, родила от него первенца.

Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Instagram Текучев поделился первыми кадрами с малышом и умилил словами о любимой.

Павел Текучев стал отцом

"Сын. Твое рождение - самый дорогой подарок всей жизни", - написал актер.

Известный актер впервые стал отцом и тронул кадрами с маленьким сыном (фото и видео)Текучев с сыном и женой (скриншот)

На видео он и его избранница - актриса Ангелина Текучева, позируют с маленьким сыном на руках. А потом жена артиста подносит к камере торт с особой надписью, ведь теперь он не просто муж, а еще и папа.

Известный актер впервые стал отцом и тронул кадрами с маленьким сыном (фото и видео)Супруга Текучева оригинально поздравила его с днем рождения (скриншот)

Можно заметить, что избранница актера - с браслетом на руке, где вписаны данные о ней и малыше. Поэтому, видео было снято, скорее всего, прямо в роддоме.

Известный актер впервые стал отцом и тронул кадрами с маленьким сыном (фото и видео)Жена Текучева родила первенца (скриншот)

"Я самый счастливый мужчина в мире, потому что именно ты родила мне сыночка. Спасибо тебе, моя любовь, за такой подарок. Ты будешь лучшей мамой в мире. Я люблю тебя!", - также написал Павел.

Известный актер впервые стал отцом и тронул кадрами с маленьким сыном (фото и видео)Текучев и его первенец (скриншот)

Актер отметил, что его 29-ый день рождения - самый лучший. Ведь именно сейчас он получил от жены самый ценный подарок.

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