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Где рожала Леся Никитюк и когда это произошло: все "слитые" подробности

Пятница 20 июня 2025 10:56
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Где рожала Леся Никитюк и когда это произошло: все "слитые" подробности Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Сегодня известная телеведущая Леся Никитюк подтвердила, что родила сына, и показала фото с выписки. О радостном событии она сообщила в своем блоге, а накануне в сети уже появились слухи об этом.

Кто именно "слил" информацию о том, что телеведущая стала мамой и где именно она родила, подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на закрытый Telegram-канал BespaLOVmedia.

Когда и где родила Леся Никитюк

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов утверждает, что телеведущая стала мамой еще в воскресенье, 15 июня.

Рожала Никитюк в одном из государственных роддомов Киева. В отличие от других звезд, которые предпочитают частные клиники, телеведущая выбрала Первый роддом, который находится на Печерске.

А вчера, 19 июня, она уже выписалась с малышом.

"Леся Никитюк в воскресенье родила мальчика. В Первом роддоме Киева. Сегодня (19 июня - ред.) выписалась. Тихо, без шума. Папа малыша встретил и забрал. Пусть растут здоровые и счастливые", - сказано в сообщении.

Где рожала Леся Никитюк и когда это произошло: все &quot;слитые&quot; подробности

Леся Никитюк родила (скриншот)

От кого родила Леся Никитюк

37-летняя ведущая впервые показала своего избранника летом 2024 года. До этого она неохотно говорила о личном, особенно после разрыва отношений с загадочным мужчиной, который был соседом.

Любимый Леси - военный Дмитрий Бабчук, пикантные фото с которым поразили сеть. Сначала ведущая лишь показывала его "частями", но впоследствии все же рассекретила любимого.

Уже в январе 2025 года Никитюк и Бабчук объявили о помолвке. На горнолыжном отдыхе Леся получила роскошное кольцо и сказала "Да".

В начале весны начали появляться слухи о беременности ведущей. Впрочем, она подтвердила, что станет мамой, лишь несколько дней назад.

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