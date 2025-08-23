"Можно вызвать вертолет?" Блогерша Мандзюк травмировалась в горах (видео)

Блогер Елена Мандзюк, против которой открыли уголовное дело , рассказала о путешествии, которое едва не закончилось больницей. Она пошла в горы и упала.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Мандзюк написала на своей странице в Instagram .

Что произошло с Мандзюк

"Я травмировалась в походе. Мы поднимались по вершине горы, сложный скалистый маршрут... Один неправильный шаг и я упала лицом вниз, с 15-килограммовым рюкзаком за спиной", - написала блогерша.

"Камни, боль в коленях, отсутствие связи, и первая мысль: "как меня отсюда вообще заберут? Можно вызвать вертолет?" Ну конечно там не было никакой связи. Мы и смеялись, и плакали, к счастью именно лицом я упала в траву и умылась росой, через минут 10 смогла разогнуть колено и идти дальше", - добавила она.

По словам Мандзюк, это немножко испортило впечатление от путешествия. Она постоянно чувствовала боль, а маршрут не был легким.

Но Елена все равно довольна путешествием и отметила, что благодарна своей подруге, которая была с ней.

"Берите подруг, проводите время разнообразно и интересно, познавайте что-то новое, вместе это делать всегда веселее, даже падать со скалы", - написала Мандзюк.

Почему на Мандзюк открыли уголовное дело

Напомним, в июле Мандзюк разозлила заявлением об избиении русскоязычных детей. Блогер неоднократно высказывалась о языковом вопросе, что провоцировало бурные споры в сети.

А потом стало известно, что нардеп Алексей Гончаренко инициировал открытие дела против Мандзюк. Елене вменяют "разжигание вражды". Сама она была возмущена поступком Гончаренко и заявила, что не станет молчать.

"Кого здесь притесняют? Кого хочет посадить государство. Меня, украинку, которая мечтает о свободном украиноязычном пространстве? Хотите забрать моих детей и отдать их в детдом, потому что папа на войне, а мама слишком проукраинская?" - говорила Елена.