Вел "Ревизор", а теперь молчит о войне: куда исчез Вадим Абрамов

Вторник 19 августа 2025 19:00
Вадим Абрамов (фото: instagram.com/revizor_komanda)
Автор: Иванна Пашкевич

Когда-то он проверял гостиницы и рестораны в популярном телешоу. Но после нескольких лет на экранах Вадим Абрамов просто исчез - и не только с украинского телевидения, но и из публичного пространства.

РБК-Украина рассказывает, где сейчас находится бывший ведущий "Ревизора" и почему его поступок называют предательством.

Биография Вадима Абрамова

Вадим родом из Киева. Он получил образование в КПИ на факультете менеджмента и маркетинга.

Свою медийную карьеру начал как ведущий и редактор на украинских телеканалах.

Параллельно он был диджеем и играл в театре импровизации, в частности в студии "Черный квадрат".

В 2013 году Абрамов дебютировал в российском телепространстве, став ведущим юмористического шоу на телеканале "Пятница!".

В 2015 году появился на экранах украинского телевидения как новый ведущий программы "Ревизор", сменив Ольгу Фреймут.

Вел &quot;Ревизор&quot;, а теперь молчит о войне: куда исчез Вадим АбрамовВадим Абрамов (скриншот)

Однако уже в 2016 году он сообщил о завершении своего участия в проекте из-за переезда за границу. Детали нового места жительства тогда не разглашались.

После этого Абрамов пытался развивать собственное тревел-шоу на YouTube, однако этот проект не получил развития.

Последний раз новый выпуск на его канале появился пять лет назад. Кстати, на странице канала до сих пор указана локация - Испания.

Со временем Абрамов полностью исчез из украинского медиаполя.

Его коллега по "Ревизору", Анна Жижа перед полномасштабным вторжением РФ называла его "человеком мира" и отмечала, что он работает редактором в международных телешоу.

Вел &quot;Ревизор&quot;, а теперь молчит о войне: куда исчез Вадим АбрамовВадим Абрамов (скриншот)

Однако сейчас, по ее словам, они не поддерживают никакого контакта.

Долгое время было неизвестно, где находится Абрамов. И только в сентябре 2022 года появилась информация, что он работает на российском телеканале "Пятница!", который входит в медиахолдинг "Газпром-Медиа".

Этот холдинг находится под санкциями Украины, США и Канады.

В 2023 году ведущего снова заметили в телепространстве страны-агрессора - он снимался в шоу "Четыре дачи", где проверял загородные усадьбы россиян.

Формат программы похож на гибрид "Четырех свадеб" и "Ревизора", только вместо ресторанов и гостиниц оценивали дачи.

Вел &quot;Ревизор&quot;, а теперь молчит о войне: куда исчез Вадим АбрамовВадим Абрамов в шоу "Четыре дачи" (скриншот)

Где сейчас Абрамов

Профили Вадима в соцсетях или полностью исчезли, или ограничены для пользователей из Украины.

Публично он ни разу не прокомментировал события, развернувшиеся после полномасштабного вторжения РФ.

Работает ли телеведущий до сих пор в России - доподлинно неизвестно. Однако его молчание на фоне преступлений против украинцев не оставляет сомнений: некогда популярный в Украине шоумен сознательно игнорирует войну и трагедии своего народа.

