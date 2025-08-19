ua en ru
Вів "Ревізор", а тепер мовчить про війну: куди зник Вадим Абрамов

Вівторок 19 серпня 2025 19:00
Вів "Ревізор", а тепер мовчить про війну: куди зник Вадим Абрамов Вадим Абрамов (фото: instagram.com/revizor_komanda)
Автор: Іванна Пашкевич

Колись він перевіряв готелі та ресторани у популярному телешоу. Але після кількох років на екранах Вадим Абрамов просто зник - і не лише з українського телебачення, а й із публічного простору.

РБК-Україна розповідає, де зараз перебуває колишній ведучий "Ревізора" та чому його вчинок називають зрадою.

Біографія Вадима Абрамова

Вадим родом із Києва. Він здобув освіту в КПІ на факультеті менеджменту та маркетингу.

Свою медійну кар'єру розпочав як ведучий та редактор на українських телеканалах.

Паралельно він був діджеєм і грав у театрі імпровізації, зокрема у студії "Чорний квадрат".

У 2013 році Абрамов дебютував у російському телепросторі, ставши ведучим гумористичного шоу на телеканалі "Пятница!".

У 2015 році з’явився на екранах українського телебачення як новий ведучий програми "Ревізор", змінивши Ольгу Фреймут.

Вів &quot;Ревізор&quot;, а тепер мовчить про війну: куди зник Вадим АбрамовВадим Абрамов (скріншот)

Однак вже у 2016 році він повідомив про завершення своєї участі в проєкті через переїзд за кордон. Деталі нового місця проживання тоді не розголошувалися.

Після цього Абрамов намагався розвивати власне тревел-шоу на YouTube, проте цей проєкт не отримав розвитку.

Востаннє новий випуск на його каналі з’явився п’ять років тому. До речі, на сторінці каналу досі зазначена локація - Іспанія.

З часом Абрамов повністю зник з українського медіаполя.

Його колега по "Ревізору", Ганна Жижа перед повномасштабним вторгненням РФ називала його "людиною світу" і зазначала, що він працює редактором у міжнародних телешоу.

Вів &quot;Ревізор&quot;, а тепер мовчить про війну: куди зник Вадим АбрамовВадим Абрамов (скріншот)

Проте зараз, за її словами, вони не підтримують жодного контакту.

Довгий час було невідомо, де перебуває Абрамов. І тільки у вересні 2022 року з'явилась інформація, що він працює на російському телеканалі "Пятница!", який входить до медіахолдингу "Газпром-Медіа".

Цей холдинг перебуває під санкціями України, США і Канади.

У 2023 році ведучого знову помітили у телепросторі країни-агресора - він знімався у шоу "Чотири дачі", де перевіряв заміські садиби росіян.

Формат програми схожий на гібрид "Чотирьох весіль" та "Ревізора", тільки замість ресторанів та готелів оцінювали дачі.

Вів &quot;Ревізор&quot;, а тепер мовчить про війну: куди зник Вадим АбрамовВадим Абрамов у шоу "Чотирі дачі" (скріншот)

Де зараз Абрамов

Профілі Вадима у соцмережах або повністю зникли, або обмежені для користувачів з України.

Публічно він жодного разу не прокоментував події, що розгорнулися після повномасштабного вторгнення РФ.

Чи працює телеведучий досі в Росії - достеменно невідомо. Однак його мовчання на фоні злочинів проти українців не залишає сумнівів: колись популярний в Україні шоумен свідомо ігнорує війну та трагедії свого народу.

